Aidan Delbis, el actor con autismo que triunfa en ‘Bugonia’ y rompe paradigmas en Hollywood

Bugonia de Yorgos Lanthimos ha tenido una recepción excepcional, en gran parte, por la impecable actuación de su cast, conformado, principalmente, por Emma Stone, Jesse Plemons y, por su puesto, Aidan Delbis. El joven, de apenas 19 años, ya acapara titulares como el actor con autismo que rompe paradigmas en Hollywood, pues la producción del director griego fue su debut en la gran pantalla, pero ¿quién es y cómo obtuvo su papel? ¡Te contamos!

¿Quién es Aidan Delbis, el actor con autismo que TRIUNFA en Bugonia?

Aidan Delbis es un estudiante de preparatoria de 19 años. Si bien comenzó a tomar sus clases de actuación con mayor seriedad en el último período, lo cierto es que no estaba en sus planes convertirse en actor. No obstante, cuando vio el casting abierto para la cinta, no dudó en audicionar, pues el director buscaba a alguien “no profesional”, dispuesto a interpretar a un personaje “neurodivergente”.

¿Cómo consiguió Aidan Delbis su papel en Bugonia?

Si bien Aidan se define a sí mismo como una persona “autista” y no “neurodivergente”, su audición fue un éxito. Tanto Yorgos como Emma quedaron encantados con el video que el joven envió, describiéndolo como algo completamente “magnético”, siendo la pieza faltante en el rompecabezas, pues la cinta depende, meramente, de la actuación de tres actores: Emma, Jesse y Aidan.

“Con solo ver la primera cinta, se notaba que tenía algo muy magnético”, declaró Emma Stone para Los Angeles Times. “Es un gran salto para cualquier aficionado. Es un papel importante en lo que, en esencia, es una película de tres actores”, agregó, haciendo énfasis en la importancia de Aidan en la cinta.

¿De qué trata Bugonia de Yorgos Lanthimos?

Bugonia, de Yorgos Lanthimos , cuenta la historia de dos hombres, interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis, que están obsesionados con las teorías conspirativas. Tal fijación los lleva a secuestrar a Michelle Fuller, la CEO de una importante compañía (Emma Stone), porque creen que es un extraterrestre que quiere destruir la tierra

¿Qué dice la crítica sobre Bugonia de Yorgos Lanthimos?

La recepción de Bugonia ha sido excepcional por parte de la crítica, quienes aseguran que tanto Stone como Plemons se encuentran en la cima de sus carreras con la cinta. De hecho, ambos se encuentran nominados para los Globos de Oro 2026 , al igual que la película. La cinta ya está disponible en salas de cine en México.