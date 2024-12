¡Las canciones más icónicas de Navidad que no pueden faltar en tu playlist!

Sí, llegó la temporada del año que a todos nos encanta: la comida, las reuniones, la familia, los amigos, los (benditos) intercambios... Y para que no dejes lo más importante hasta el final, te hicimos un recuento de las canciones más icónicas que no pueden faltar en tu playlist de Navidad y algunos datos que seguramente no conocías.

¡Estamos listos para celebrar contigo! Esta es #LaFiestaQueNosUne [VIDEO] La fiesta que nos une por fin ya comenzó y no podemos esperar por compartirla contigo.

Top 10 de canciones Navideñas que prenderán cualquier posada (o cualquier reunión decembrina) en México

Si hay algo que no puede faltar en la Navidad, es la playlist perfecta. Desde los clásicos que te hacen viajar en el tiempo, hasta los hits modernos que no dejas de tararear. Aquí te dejo las canciones navideñas que más suenan en las fiestas mexicanas. ¡Asegúrate que no falte ninguna en tu playlist!

Feliz Navidad – José Feliciano (2001) Un básico en cualquier posada. ¡Este clásico siempre arma el ambiente y no conoce de generaciones! Jingle Bell Rock – Bobby Helms (1957) ¿Quién no ha bailado con este ritmo pegajoso? Perfecta para ‘sacar los prohibidos’ junto al arbolito. Santa Claus llegó a la ciudad – Luis Miguel (2006) ‘El Sol’, siempre presente en los grandes eventos y no podía faltar en la Navidad. All I Want for Christmas Is You – Mariah Carey (1994) La reina de diciembre no podía faltar. ¡Puntos extra si tienes la coreografía completa! Last Christmas – Wham! (1984) Esta rolita ochentera te pone nostálgico, pero con estilo. Sí, nunca entenderemos por qué suena en navidad. It’s beginning to look a lot like Christmas – Michael Bublé (2011) Bublé siempre sabe cómo dar ese toque cálido y elegante a la Navidad. ¡Quedas bien porque quedas bien! Santa Tell Me – Ariana Grande (2014) Apenas cumple una década y se volvió esencial en las reuniones navideñas. Rockin’ Around the Christmas Tree – Brenda Lee (1964) Otro hit que gozará cualquier tío. ¡Haz la prueba! Snowman – Sia (2018) Porque a veces lo mejor viene en empaques pequeños. It’s the Most Wonderful Time of the Year – Andy Williams (1963) Esta te envuelve en puro espíritu navideño, ¿a poco no?

¿Cansado de Clásicos Navideños?

La Navidad no es solo de villancicos ‘viejitos'; últimamente han salido temas que suenan durísimo y se están ganando su lugar en nuestras playlists. Aquí te dejo una lista de los temas navideños que se escuchan en todo el mundo (al menos eso dicen).



Merry Christmas – Ed Sheeran & Elton John. Una colaboración épica que junta lo mejor de dos generaciones. ¡Imperdible! Christmas Tree Farm – Taylor Swift. ¿Navidad y Taylor? La mezcla perfecta para cantarle al amor bajo la nieve. Santa, Can’t You Hear Me – Ariana Grande & Kelly Clarkson. Dos voces increíbles pidiéndole a Santa lo que todos queremos: buena música. Like It’s Christmas – The Jonas Brothers. Esta rola es puro vibe navideño con un toque pop que no te puedes perder. Winter Wonderland (Spotify Singles)” – Laufey. Una versión chill y sofisticada de un clásico que te hará sentir como en un cuento invernal.

¿Qué canción es la más escuchada de Navidad?

El fin de año del 2023 (y muy probablemente vuelva a suceder este 2024), la canción más escuchada de Navidad fue All I Want for Christmas Is You, interpretada magistralmente por Mariah Carey. Cabe mencionar que este tema ya acumula miles de millones de reproducciones en Spotify.

¿Cuál es la canción navideña más exitosa?

Más de 50 millones de copias vendidas (sin considerar streaming) y según los récords mundiales de Guiness, White Christmas de Bing Crosby se posiciona como la canción navideña más exitosa de todos los tiempos.

¿Qué canción navideña genera más dinero cada año?

Se dice que el tema White Christmas de Bing Crosby recauda casi 9 millones de pesos mexicanos al año. Aunque no debemos perder de vista... la mejor canción navideña es la que te genera millones de recuerdos hermosos. ¡Todo listo para la gozadera navideña!