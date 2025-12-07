Estos son los novios que Katy Perry tuvo antes de Justin Trudeau

La cantante Katy Perry, intérprete de temas como Roar, Firework, Last Friday, entre otras, cuenta con una lista de amores antes de involucrarse con Justin Trudeau, por lo que aquí te los presentamos.

La ruptura antes del concierto

Una de las relaciones que más marcó a la cantante fue su matrimonio con el comediante Rusell Brand, mismo con el que se casó en la India en el año 2010 . El matrimonio duró poco más de dos años ya que después de que ambos fueran incompatibles en agendas, y deseos por tener hijos, Rusell envió un mensaje de texto a Katy Perry antes de un concierto importante para terminar con su matrimonio.

Este momento se volvió viral, tanto que salió en el documental de la artista, Part Of Me, ya que la cantante quedó completamente destrozada y aún así salió y dió un show espectacular.

Una relación que llegó al matrimonio y a una hija

La cantante conoció en 2016 al actor John Mayer, actor mayor ocho años que ella. Se enamoraron y tres años después se comprometieron para tener una hija en 2020, una pequeña llamada Daisy. Aunque Perry no se pronunció al respecto, en una entrevista el actor dejó en claro que estarán bien, lo que confirma que tienen una relación cordial, ya que ambos buscan criar a su hija con amor y respeto sin tener problemas que la afecten.

El novio que inspiró “The One That Got Away” y “Teenage Dream”

Vale la pena mencionar a Johnny Lewis, la primera pareja sentimental de la artista, un breve romance que duró poco y que se desarrolló en 2005. Esto sucedió antes de que la artista tuviera el éxito mundial que hoy posee. Años después del rompimiento, el también actor tuvo un accidente y lamentablemente perdió la vida. Hay algunos rumores de que la canción “The One That Got Away” y “Teenage Dream” están inspiradas en él y lo que la artista vivió con él. Sin embargo, no hay información que confirme este rumor.