¡No era Jim Carrey! ¿Quién es Alexis Stone? El maquillista que sugiere haber engañado a todo el mundo
En los últimos días se ha desencadenado una serie de rumores sobre el clon de Jim Carrey, quien ya no parece ser el mítico personaje, pero al parecer ya se sabe quién es este doble
¿No era Jim Carrey? Aquí te diremos quién es Alexis Stone, el maquillista que sugiere haber engañado a todo el mundo luego de caracterizarse como el mítico actor que dio vida a La Máscara. Antes de revelarte quién es este experto en el maquillaje, te diremos cómo inició esta noticia que no está del todo confirmada, puesto que, cualquier persona podría subir una foto.
Lo que inició como un homenaje en París Francia, se ha convertido en un sin fin de conspiraciones que indican varias teorías: la primera es que, el actor Jim Carrey habría sido clonado y que fue este quien habría aparecido en los Premios César 2026 y la segunda es que, el maquillista Alexis Stone se habría caracterizado como este actor, utilizando material de gran calidad y hasta una prótesis falsa para ser igualito al protagonista de Ace Ventura.
¿Quién es Alexis Stone, el maquillista que asegura haberse caracterizado como Jim Carrey?
A través de su cuenta oficial de Instagram, Alexis Stone subió una serie de fotos donde aparecen 2 fotos con el rostro de Jim Carrey, sin embargo, en la última imágen se puede apreciar un tipo de máscara con una prótesis de dientes con la leyenda: “Alexis Stone como Jim Carrey en París”, sin embargo, el actor no se ha pronunciado o se cuenta con una fuente que confirme que, el experto en maquillaje sea el “doble” del mítico comediante.
¿Jim Carrey muerto?
El actor Jim Carrey estuvo presente en la 51 edición de los César que se llevaron a cabo en el Teatro L´Olympia de París, y fue aquí donde recibió un César Honor, hasta aquí todo parece muy normal; pero, las teorías comenzaron cuando algunos internautas se dieron a la tarea de estudiar el lenguaje corporal del galardonado, e incluso hicieron comparaciones con un antes y ahora.
Todo esto escalón a través de las redes sociales como: Reddit, Instagram, Reddit, Tik Tok y X; donde algunas páginas sugieren que el actor no era el verdadero Jim Carrey, sino un doble e incluso se dice que sería su clon; diciendo esto, otros cibernautas más extremistas aseguran que, el verdadero Carrey había muerto años atrás, sin embargo, nada de esto ha sido confirmado.