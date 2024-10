One Direction se reúne para despedir a Liam Payne

La muerte del cantante sorprendió al mundo entero y no fue para menos. Liam Payne, de 31 años de edad, murió tras caer de un balcón en un hotel de Buenos Aires, Argentina. La muerte de Liam puso nuevamente sobre la mesa los temas sobre el abuso de sustancias y la importancia de la salud mental.

Algunos de los exintegrantes de One Direction han aparecido en redes sociales conmocionadas por la dolorosa noticia y compartieron fotos del cantante y un bonito mensaje para su amigo.

Louis Tomlinson subió una foto junto a Liam Payne arriba del escenario. En el mensaje que compartió declaró estar más que devastado por la noticia, pues “ayer perdí a un hermano” afirmó. Contó cómo fue el momento en el que se conocieron cuando Liam tenía 16 y Louis 18, “Su voz me sorprendió al instante, pero, lo más importante, a medida que pasó el tiempo tuve la oportunidad de ver al amable hermano que había anhelado toda mi vida”. El cantante no dudó en expresar lo mucho que anhelaba seguir compartiendo tiempo con el cantante “Me hubiera encantado volver a compartir escenario contigo, pero no fue así".

Zayn Malik tampoco dudó en compartir un bonito mensaje para el cantante, “Solo puedo pensar de forma egoísta, en todas aquellas conversaciones que debíamos de tener en nuestras vidas”. El exintegrante reconoció y agradeció a Liam todo el apoyo que siempre le brindó, además del cariño y compresión. “No sabes todo lo que daría por poder darte un abrazo por última vez y despedirte apropiadamente, decirte lo amado y respetado que eres”.

Harry Styles, el popular cantante y exintegrante de la agrupación británica, One Direction, también compartió una fotografía de Liam Payne en el escenario acompañado de un mensaje. Aunque fue el más corto hasta ahora, el cantante no dudo en resaltar que Liam poseía un carisma único, pues era un joven que siempre lucho por hacer feliz a las personas. “Los años que pasamos juntos siempre serán los más apreciados de mi vida”

Hasta el momento Niall Horan es el único exintegrante de la agrupación que falta por subir algún mensaje para su compañero.

Fans mexicanos se reunirán en CDMX para despedir a Liam Payne

Varios fans mexicanos de One Direction se dieron cita este 17 de octubre a partir de las 6:00 pm en el Monumento a la Revolución en CDMX. Los organizadores pidieron a los participantes ir vestidos de color negro y llevar fotos del cantante, así como veladoras.

¿A dónde van los corazones rotos?

Homenaje a Liam en el Monumento a la Revolución, México.



Una parte de nuestro corazón se fue contigo, Liam😭😭😭💔#RIPLiamPayne #OneDirection pic.twitter.com/PyCOnBF3wT — slytherin (@1999bluesclues) October 18, 2024

