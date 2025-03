¿Qué le pasó a Tito Fuentes y por qué se ausentará de Molotov?

Recientemente se ha dado a conocer una noticia que consternó a todos los rockeros de habla hispana, pero particularmente a los seguidores de Molotov. Y es que, a través de las redes sociales oficiales de la banda mexicana, lanzaron un comunicado en el que anuncian un cambio en su alineación hasta nuevo aviso. Te contamos los detalles.

¿Tito sale de Molotov?

En vísperas de su próxima presentación este sábado 15 de marzo en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical, mejor conocido como Vive Latino 25, Molotov anunció en sus redes sociales oficiales que Tito Fuentes no los acompañará. Incluso, en el comunicado especifican que el guitarrista y vocalista de la banda, por cuestiones de salud, no podrá “regresar a tocar hasta estar al 100%", por lo que no se especifica cuántas fechas se perdería Tito con Molotov.

Te puede interesar: ¿Quién es Michele Morrone? El actor que apareció con Blake Lively en SXSW

¿Qué le pasó a Tito de Molotov?

Acorde con el comunicado, Tito Fuentes atraviesa un “proceso de rehabilitación tanto físico como mental”. Si bien no se saben más detalles al respecto, Molotov ha dejado claro que su guitarrista seguirá rockeando en cuanto su estado de salud sea el óptimo. Por lo pronto, Molotov seguirá cumpliendo con las fechas que ya tenía pactadas con un ligero cambio en su alineación incorporando a Jay de la Cueva: “como una etapa de transición, estará con mis compañeros en el escenario Jay de la Cueva”.

¿Quiénes son los fundadores de Molotov?

Cabe mencionar que el que fuera líder de Moderatto, no sólo es un gran amigo de la banda mexicana, también fue parte del génesis de Molotov. Si bien los fundadores de Molotov son Micky, Tito, Randy y Paco, Jay estuvo en los planes iniciales, pero en aquellos años se decantó por se baterista de Fobia; el resto es historia.

Te puede interesar: Azteca 7: Demi Moore brilla con sus looks en la alfombra roja de la Temporada de Premios

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar y los seguidores de Molotov han tomado la noticia con opiniones divididas: algunos se alegran de ver a Jay con Molotov, mientras otros tantos no se sienten conformes con el reemplazo.