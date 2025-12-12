Revelan primer teaser OFICIAL de Euphoria: estas son las primeras imágenes de la temporada 3

¡Al fin! Tras revelar el primer póster oficial de la tercera temporada de Euphoria, HBO sorprende a los fans de la serie con el primer teaser OFICIAL de su drama adolescente. Este anticipo forma parte de un tráiler completo de adrenalina, en el que la compañía muestra breves adelantos de sus producciones para 2026, incluidas La Casa del Dragón, The Pitt y Lanterns; además de las primeras imágenes de la temporada 3 de la serie creada por Sam Levinson.

El teaser de la temporada 3 de Euphoria arranca con la voz en off de Rue Bennett (Zendaya) diciendo: “No hay vuelta atrás. Unos años después de la secundaria, no sé si la vida fue exactamente lo que deseaba…”. Posteriormente, se ve a Rue en una fiesta, mientras un nuevo personaje, interpretado por Adewale Akinnuoye, le dice “entras a mi casa y ni siquiera te presentas..”, poco antes de que ésta comience a huir.

Este primer adelanto también nos muestra las primeras imágenes de Cassie (Sydney Sweeney), Nate (Jacob Elordi), Jules (Hunter Schafer), Lexi (Maude Apatow) y Maddy (Alexa Demie). A continuación, el video completo.

First teaser for ‘EUPHORIA’ Season 3



Releasing in April on HBO. pic.twitter.com/xIYaBscYJm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

¿Qué pasará con cada personaje de Euphoria en la temporada 3?

Los problemas no cesan en la tercera temporada de Euphoria. Según adelantó Sam Levinson, esta nueva entrega dará un salto en el tiempo, por lo que veremos a los protagonistas en una etapa más adulta .

Rue seguirá envuelta en líos por sus adicciones, mientras que Cassie y Nate se encuentran casados, viviendo en los suburbios. Pero no todo es color de rosa… Cassie ahora crea contenido para adultos y Nate no está de acuerdo con ello. En cuanto a Jules, quien llegó a ser el principal interés amoroso de Rue, optó por irse a una escuela de arte para probar suerte como pintora. Maddy ahora trabaja en una agencia de talentos en Hollywood y Lexi es asistente de un importante showrunner.

First look at ‘EUPHORIA’ Season 3.



Coming to HBO Max in 2026. pic.twitter.com/iSTjkt8XEz — Film Updates (@FilmUpdates) December 12, 2025

¿Cuándo se estrena Euphoria 3 en México?

La tercera temporada de Euphoria llegará a HBO en abril de 2026, aunque el día exacto aún no ha sido confirmado. Si bien aún faltan algunos meses, el hype está a todo lo que da, pues los fans de la serie han tenido que esperar casi cuatro años para una nueva temporada, pues la segunda entrega se estrenó en enero de 2022, mientras que el debut de la serie fue en junio de 2019. Desde entonces, sus protagonistas se han convertido en superestrellas.

