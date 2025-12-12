Última Noticias: Se revelan nuevas imágenes de Lexie y Maddy en Euphoria 3 junto a algunos de sus diálogos

Inicia la cuenta regresiva para el estreno de la tercera temporada de Euphoria , serie que ha recibido diferentes nominaciones y premios a lo mejor de la televisión. La plataforma de streaming HBO MAX LATINOAMÉRICA ha publicado hoy 12 de diciembre imágenes inéditas de algunos personajes como Lexie y Maddy junto a algunos de sus diálogos. Con estas fotografías podemos tener una idea de lo que viene para cada personaje ya que una imagen dice más que mil palabras.

¿Maddy seguirá siendo como lo era en las primeras temporadas?

En la imagen que HBO reveló del personaje la vemos con una apariencia distinta, tiene un peinado muy elegante, un cabello negro y usa ropa en tonalidades negras y con transparencias, esto nos puede dar una pista de que su personalidad se mantendrá en un caracter fuerte, pero que también podremos descubrir más de ella. Su mirada es dulce y al mismo tiempo segura por lo que probablemente la veremos en una nueva etapa, una más madura.

Por otro lado, esa imagen está acompañada de un diálogo que dice “Es importante tener un código de moral”. Esto sin duda dice mucho ya que en temporadas pasadas Maddy fue una persona con emociones arrebatadas y sin control, donde la moral no era parte de ella. Entonces es muy posible que su personaje esta vez se guíe por las leyes del bien y el mal.

Maddy y Lexie en temporada 3 de Euphoria|Crédito: Instagram @hbomaxlat

¿Lexie continuará siendo la niña tierna?

En las imágenes que la plataforma de streaming mostró vemos a Lexie en un espacio que parece ser un set de grabación y portando un gafete, esto es muy importante ya que durante las temporadas pasadas ella se encargó de escribir una obra de teatro que generó un conflicto entre todos. Sin embargo, queda claro que su pasión por la escritura y la actuación se sigue manteniendo. Incluso la vemos con una sonrisa enorme. Se sabe que para esta tercera entrega este personaje trabajará como asistente de un showrunner.

Aunado a la imagen del personaje hay una imagen de uno de sus diálogos que dice “no puedo abusar de mi poder”, con esto queda claro que no usará su talento de escribir para dañar la reputación de otras personas, generar conflictos o lastimar a quienes aprecia; es decir, sus amigos. Por otro lado, su look expresa seguridad y confianza en sí misma, algo que no tenía en temporadas pasadas.

Sin duda,se espera que la tercera entrega de Euphoria sea una de las más exitosas ya que sus temporadas pasadas rompieron récords y recibieron muchas nominaciones. Sin embargo, habrá que esperar hasta abril de 2026 para poder saber qué sucede con la trama y cada uno de los personajes de esta historia.