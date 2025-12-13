Si te toca consentirte en casa este fin de semana del 13 y 14 de diciembre de 2025 podrás disfrutar de las mejores películas GRATIS

Sabemos que tienes buen gusto y te gusta disfrutar de las mejores películas gratis. Para que te relajes después de esta complicada semana y comiences a disfrutar del Guadalupe-Reyes, traemos para ti lo mejor del cine en Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 13 y 14 de diciembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 13 y 14 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, te esperan películas cargadas de mucha acción y diversión apoderándose de tu pantalla para que puedas disfrutar este fin de semana. Así que prepara tu botana favorita y toma nota de la programación de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 13 de noviembre de 2025

Película: Asalto al Tren Pelham - 4:30 PM

Walter Garber, supervisor del metro de Nueva York, tiene que afrontar el caos provocado por el secuestro de un vagón por una banda armada. La banda amenaza con ejecutar a los pasajeros si, en el plazo de una hora, no se les paga un alto rescate. Garber utilizará sus conocimientos del sistema subterráneo para intentar salvar a los rehenes.

Película: El Código del Miedo - 6:45 PM

Cuando el expolicía Luke está a punto de lanzarse a la vía del metro, ve a una aterrada niña perseguida por matones rusos y decide ayudarla.

Película: Noche sin Paz - 8:45 PM

Unos mercenarios irrumpen en un complejo de familias adineradas durante la Nochebuena y las toman como rehenes. Al mismo tiempo, Santa Claus llega al edificio y, además de entregar los regalos, deberá rescatar a los cautivos y salvar la fiesta.

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 14 de diciembre de 2025

Película: Unidos - 12:00 PM

Ambientado en un mundo de fantasía suburbana, dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley Lightfood, se embarcan en una aventura en la que se proponen descubrir si existe aún algo de magia en el mundo que les permita pasar un último día con su padre, que falleció cuando ellos eran aún muy pequeños como para poder recordarlo.

Película: Minions - 2:15 PM

Los minions, ingenuos y torpes ayudantes de villano, llevan buscando, desde el principio de los tiempos, un verdadero malhechor al que servir. A lo largo de una evolución de millones de años, los minions se han puesto al servicio de los amos más despreciables. Kevin, acompañado por el rebelde Stuart y el adorable Bob, emprende un emocionante viaje para conseguir una jefa a quien servir, la terrible Scarlet Overkill.

Película: Cars - 4:15 PM

El aspirante a campeón de carreras Rayo McQueen parece que está a punto de conseguir el éxito. Su actitud arrogante se desvanece cuando llega a una pequeña comunidad olvidada que le enseña las cosas importantes de la vida que había olvidado.

Película: Avengers: Los Vengadores - 9:30 PM

Cuando un enemigo inesperado surge como una gran amenaza para la seguridad mundial, Nick Fury, director de la Agencia SHIELD, decide reclutar a un equipo para salvar al mundo de un desastre casi seguro. Adaptación del cómic de Marvel "Los Vengadores", el legendario grupo de superhéroes formado por Ironman, Hulk, Thor y el Capitán América entre otros.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

