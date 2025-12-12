ÚLTIMA HORA: ¿Brad Pitt estará en Batman Parte 2? ESTO es lo que se sabe

La secuela de The Batman cada vez toma más forma y esta mañana ha comenzado a circular el rumor de que Brad Pitt estaría formando parte del elenco, en lo que podría ser un “boom” dentro de las películas de superhéroes.

Si bien, la primera película de The Batman nos dio una entrega que se ha alejado del mundo colorido de superhéroes y ha incursionado en tintes más oscuros, DC Comics ha seguido apostando por su propia narrativa que adapte los cómics que por tantos años han cautivado a su público.

¿Qué se sabe sobre la participación de Brad Pitt en The Batman Parte 2?

Si bien, es un rumor, todo apunta a que pronto estaría por confirmarse pues el rodaje de la secuela de “El Hombre Murciélago” inicia en primavera, por lo que la confirmación del cast es esencial y de acuerdo con el medio estadounidense “World of Reel”, Brad Pitt podría estar en conversaciones para interpretar a un villano en The Batman 2.

De acuerdo con el medio, el director de la cinta, Matt Reeves "está en medio de la elección de dos actores masculinos de mediana edad, que se dice que son antagonistas", y "se busca a Pitt para uno de los papeles".

El personaje que ha sonado, podría interpretar Brad Pitt en The Batman: Part II es el de el Dr. Arkham, aunque de momento todo han sido especulaciones, por lo que es importante estar al tanto de cualquier actualización oficial.

¿Cuál será el reparto de The Batman 2?

Otro rumor que ha sonado con bastante fuerza es la participación de Scarlett Johansson, quien tomaría un rol importante tras la ausencia de Zoë Kravitz como Catwoman / Selina.

Por ahora se espera que el cast sea el siguiente:

Robert Pattinson - Bruce Wayne / Batman

Colin Farrell - El Pingüino / Oz

Andy Serkis - Alfred Pennyworth

Jeffrey Wright - Comisionado Gordon

Se espera que The Batman: Parte II llegue a los cines el 1 de octubre de 2027.

