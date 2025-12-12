Revelan el primer teaser OFICIAL de La Casa del Dragón 3: ¡Checa las primeras imágenes de la tercera temporada!

¡Tenemos el primer TEASER OFICIAL de la tercera temporada de La Casa del Dragón! Esta mañana, HBO sorprendió a los fans de la aclamada precuela de Juego de Tronos (Game of Thrones) al revelar las primeras imágenes de House of the Dragon 3. Este primer adelanto forma parte de un explosivo tráiler con las series más esperadas de 2026 de la famosa plataforma de streaming. Entre ellas, destacan Euphoria , The Pitt y Lanterns, por mencionar algunas.

Primer teaser de La Casa del Dragón 3 muestra imágenes de Alicent, Rhaenyra y mucho más…

En este primer adelanto vemos a Alicient Hightower, hija de Otto Hightower y la segunda esposa del rey Viserys, compartiendo un emotivo pero inusual momento con su hijo, Aemond. También se muestran a varios soldados cayendo en plena batalla, así como a la Reina Rhaenyra, lista para tomar una importante decisión... Todo esto mientras Alicient señala que lo que sea que tenga que hacer Rhaenyra será “terrible”.

First teaser for ‘HOUSE OF THE DRAGON’ Season 3.



Releasing in Summer 2026 on HBO pic.twitter.com/r3mXJMOBVD — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

¿De qué tratará la tercera temporada de House of the Dragon?

La tercera temporada de La Casa del Dragón seguirá con el drama de la familia Targaryen y la escalada de la Danza de los Dragones (la guerra civil por el Trono de Hierro). Dicho esto, se espera una entrega completamente caótica, llena de nuevas e intensas batallas, y mucha, mucha acción. “El reino está al borde de una daga”, adelanta HBO en la descripción de la publicación.

Al igual que las temporadas anteriores, el elenco está conformado por Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Ewan Mitchell y Rhys Ifans, además de nuevas integraciones al cast, incluidos James Norton, Tommy Flanagan, Dan Fogler y Tom Cullen, por mencionar algunos.

¿Cuándo se estrena La Casa del Dragón 3?

La tercera temporada de House of the Dragon llegará a HBO a mediados de 2026, probablemente en junio. De momento, no se ha confirmado una fecha en específico, por lo que habrá que estar al pendiente de las redes sociales de la compañía, así como de la serie, pues se trata de uno de los estrenos más esperados del próximo año.