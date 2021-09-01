FOTOS | Así luce el elenco de “Apocalypto” en la actualidad

“Apocalypto” es una cinta dirigida por Mel Gibson, reconocida por su éxito en taquilla y la polémica que género. La cinta narra y muestra un poco de la civilización maya en su periodo de decadencia poco antes de la llegada de los españoles, y por supuesto, en su elenco contó con muchos actores mexicanos, cabe mencionar que muchos de ellos no tenían experiencia en la actuación, aún así, Mel Gibson seleccionó al elenco y buscó que la mayoría de ellos tuvieran rasgos o descendencia maya para darle más realismo a la cinta.

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¿Qué fue del elenco de “Apocalypto”?

La mayoría del elenco de la cinta hasta antes de ella no tenía experiencia en el mundo de la actuación, así que muchos de ellos vivieron su primera experiencia en el cine con esta cinta. A muchos sorprendió que a pesar de esta inexperiencia del elenco, la cinta fuera tan bien realizada causando un gran impacto en el mundo del cine.

Debido a esta peculiaridad de cómo se seleccionó el elenco surge la pregunta ¿qué fue de ellos?, muchos de ellos aún continúan en la actuación con una carrera de discreta a regular, como es el caso de Rudy Youngblood y Dalia Hernández; unos más activos que otros como en el caso de Gerardo Taracena, quien ha participado en varias series y películas mexicanas; mientras que algunos más no han tenido otra participación después de “Apocalypto” como los niños Carlos Emilio Báez y María Isidra Hoil. Así fue como los actores de esta cinta cambiaron 15 años después de su estreno.

No te pierdas “Apocalypto” este domingo por Azteca 7.

