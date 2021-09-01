Estas son las cosas que no sabías sobre la película Apocalypto.

La cinta Apocalypto aborda el tema de la oscuridad que cae sobre lo que alguna vez fue la gran civilización maya. Un hombre cautivo hace un intento desesperado por escapar de la brutal tribu que planea usarlo como sacrificio humano.

Te puede interesar: Estas son las razones por las cuales Úrsula no es una villana.

Si él logra sobrevivir, regresará con su familia y con la mujer que ama. Esta película fue nominada a tres premios Oscar por: Mejor maquillaje, Mejor sonido y Mejores efectos sonoros celebrados en 2006.

Por eso, en esta ocasión, te presentamos algunos datos de desconocías sobre Apocalypto, cinta que se estrenó en 2007 y fue dirigida por Mel Gilbson.

Curiosidades sobre la cinta

El intérprete principal de Garra de Jaguar se llama Rudy Youngblood. Mel Gibson lo eligió por sus cualidades físicas.

Además, no solo fue coincidencia la elección del protagonista, ya que era de una aldea muy primitiva del Yucatán y solo hablaba maya.

Como en todas las películas, en esta, también se necesitan actores secundarios, aunque estos no habían actuado nunca.

Al momento de realizar el casting, Rudy Youngblood fue el único que se presentó y no había actuado antes en otra película.

La cinta de Gibson, no narra acontecimientos históricos mayas, por lo que no debe considerarse un documental.

En la escena en la que el protagonista escapa de sus captores por medio de los cadáveres, se ve, solamente por un cuadro y exactamente a los 1:27:53s, a Wally tirado entre ellos.

El idioma que se habla en el filme es el Yucatec, principal dialecto Maya que se habla en la península de Yucatán.

Cada día de rodaje, Rodolfo Palacios pasaba 7 horas en el área de maquillaje para lucir la compleja red de tatuajes faciales y de torso de su personaje.

Hablantes nativos de Yucatec, entrenaron a los actores durante cinco semanas en la pronunciación correcta de sus diálogos.

También te puede interesar: 10 datos curiosos de Rambo, personaje de Sylvester Stallone.

El casting fue muy duro, se extendió por 3 continentes e incluyó actores sin experiencia, muchos de ellos tuvieron que aprender maya yucateco para la película.

Al final de la película aparecen los europeos dirigidos por Cristóbal Colón, quien tomó el primer contacto con los mayas.

