¿Bad Bunny TEME por su vida? La verdad detrás del supuesto chaleco antibalas que usó en los Grammy

Este domingo se llevó a cabo una edición más de los Premios Grammy . Sin duda, el protagonista de la noche fue Bad Bunny. El artista no sólo brilló al resultar vencedor en importantes categorías , como Álbum del Año, sino que también arrasó con un outfit de impacto. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido por los fans: su torso lucía inusualmente abultado, lo que desató rumores sobre el uso de un supuesto chaleco antibalas. Pero, ¿qué tan cierto es esto? Aquí, la verdad detrás de la teoría que se ha apoderado de internet.

Todo comenzó en redes sociales. Tras la aparición de Bad Bunny en la gala, usuarios en línea comenzaron a especular que el artista llevaba un chaleco antibalas debajo de su vestimenta, ya que su torso lucía inusualmente abultado y su postura durante la ceremonia se mantuvo bastante rígida. Muchos atribuyeron tal acto a las crecientes amenazas que ha recibido el oriundo de Vega Baja, Puerto Rico, previo a su presentación en el Super Bowl del próximo domingo. En este sentido, su equipo de seguridad lo habría obligado a tomar medidas adicionales.

Esta teoría cobra fuerza si se toma en cuenta el panorama sociopolítico y cultural que se vive actualmente en Estados Unidos, donde las redadas contra la comunidad migrante se han convertido en un tema recurrente. De hecho, recientemente se informó que el presidente Trump no asistirá al Super Bowl, como protesta ante la elección de un artista latino para el show de medio tiempo. En su lugar, un grupo conservador anunció que transmitirá su propio espectáculo en línea .

Si bien la teoría parecía tener sentido, todo apunta a que la postura rígida y el torso abultado de San Benito durante la gala de los Premios Grammy no tiene que ver con motivos de seguridad. En realidad, todo se debía únicamente a su vestuario, el cual consistía en usar un corsé, y no un chaleco antibalas, como se llegó a creer. De hecho, el outfit de Bad Bunny corresponde al primer diseño masculino de una reconocida firma de moda.

bad bunny makes history by being the first latin artist in 61 years to win the “album of the year” award 🏆 benito wears the very first schiaparelli menswear piece for this moment!#GRAMMY pic.twitter.com/gyzLEsDUG5 — DUDA (@saintdemie) February 2, 2026

La próxima aparición de Bad Bunny será este domingo, 8 de febrero, como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026. El evento se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Tanto el partido, como el halftime show de Benito, podrá seguirse completamente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca 7. Si lo prefieres, también podrás seguir el evento a través de nuestro sitio web oficial y la app móvil de TV Azteca En Vivo. El kick off es a las 5:30 p.m. (hora México), por lo que el show de Bad Bunny podría dar inicio entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m.