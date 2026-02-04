¿⁠Nuevo Show de Medio Tiempo del le hará frente a Bad Bunny? Revelan a los artistas que estarán en el All American Halftime Show

Uno de los eventos globales que más está dando de qué hablar sin duda alguna es el Super Bowl, partido de fútbol americano donde se enfrentarán los dos mejores equipos de la temporada de sus respectivas conferencias y que contará con el Show de Medio Tiempo a cargo del artista latino más escuchado de todo el mundo y quizá de todos los tiempos: Bad Bunny .

Si bien, hay una gran parte de fanáticos que respaldan que Benito esté al frente de uno de los espectáculos deportivos más seguidos, hay un sector en Estados Unidos que no ha lucido muy contento e incluso le han dado más foco al evento The All American Halftime Show, haciendo de lado la diversidad y los gustos musicales de la mayoría de personas que aplauden el acto de un hispanohablante.

¿Qué es el All American Halftime Show?

El evento conocido como All American Halftime Show es una propuesta “alternativa” contra Show del Medio Tiempo del Super Bowl hecha para los estadounidenses conservadores, quienes han expresado su disgusto de tener a un artista latino como centro del show de uno de los deportes más vistos en los Estados Unidos.

Ante varias negativas, el All American Halftime Show ha sido planeado por la organización “Turning Point USA” será el mismo día y a la misma hora que el Super Bowl, o sea, el domingo 08 de febrero en punto de las 5:00 pm (hora de la Ciudad de México), donde se podrá ver qué evento es realmente sustentado por los fanáticos.

¿Qué artistas estarán en el evento del All American Halftime Show?

Hace unas horas se dio a conocer el programa completo de este evento, el cuál contará con las actuaciones en vivo de Kid Rock, Lee Brice, Brantley, Brantley Gilbert y Gabby Barrett, artistas que le harán frente a Bad Bunny y sus ritmos latinos en el día más esperado del fútbol americano de la NFL.

Este evento se transmitirá a través de las redes sociales oficiales de Turning Point USA, en X y Rumble, con el fin de que los fanáticos del fútbol americano tengan una mayor propuesta.