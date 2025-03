Better Man: Robbie Williams es un mono en su película y todo lo que debes saber

Desde el estreno en cines, ‘Better Man’ ha sido elogiada por la crítica cinematográfica como una de las biopic más innovadoras de los últimos años, cinta que combina efectos visuales con una narrativa muy bien construida. Si bien la película no ha tenido una recaudación en taquilla importante, vale la pena recalcar que en redes sociales el ruido/ promoción de “boca en boca” está llevando a cientos de personas a disfrutar de ‘Better Man’ en la pantalla grande.

¿De qué trata ‘Better Man’?

Como ya lo mencionamos ‘Better Man’ es una película biográfica del cantante inglés Robbie Williams. En esta cinta podemos ver a Robert Peter Williams (nombre real del cantautor) desde pequeño, y conocer sobre todo sus inicios como artista, viendo la influencia de su padre para querer ser una persona del espectáculo.

Conforme él va creciendo, conocemos sus dificultades con las drogas y su relación con su familia, y en lo que son sus propias palabras los momentos en donde “sufrió de depresión”. Esto sucede mientras cada cierto tiempo se interpretan las canciones más famosas Robbie Williams, en una biopic musical.

¿Por qué Robbie Williams es un mono en ‘Better Man’?

Dirigida por Michael Gracey, ‘Better Man’ representa a Robbie Williams como un mono, sin embargo, esta decisión no fue tomada simplemente al azar o con el afán de experimentar solo con el CGI.

En un inicio Gracey esperaba que Williams se interpretara a sí mismo en la película, pero él se negó rotundamente, pues no quería dejar a su familia durante el tiempo que durara el rodaje. Por esto, Gracey tomó la decisión de hacer la biopic desde un ángulo diferente, y le preguntó al cantante qué animal le gustaría ser, a lo que él respondió que un mono.

“Soy como un mono bailarín”, ha dicho Robbie Williams en diferentes ocasiones para diferentes medios de comunicación. Y en ‘Better Man’ no solo vemos la vida y crecimiento profesional de este cantante, si no que logramos apreciar cómo él se ve a sí mismo.

¿Cuáles son las canciones que aparecen en ‘Better Man’?

'Better Man’ cuenta con diferentes presentaciones musicales, estas son todas las canciones que aparecen:



My Way - Frank Sinatra

Feel - Robbie Williams

I Found Heaven - Robbie Williams

Rock DJ - Robbie Williams

Relight My Fire - Robbie Williams

Come Undone - Robbie Williams

She’s The One - Robbie Williams

Something Beautiful - Robbie Williams

Land of 1000 Dances - Robbie Williams

Angels - Robbie Williams

My Way - Cover Robbie Williams

Forbidden Road - Robbie Williams

Let Me Entertain You - Robbie Williams

Better Man - Robbie Williams

¿Dónde ver la película ‘Better Man’?

'Better Man’ está actualmente siendo proyectada en algunos cines de México, se estrenó el pasado 27 de febrero.