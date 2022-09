Beyoncé y su carta de amor inspirada en El Rey León.

La primera vez que llegó El Rey León a la pantalla grande fue en 1994, desde ese entonces la audiencia quedó cautivada por la historia de Simba y rápidamente se convirtió en una de las películas imperdibles de Disney.

Desde que comenzaron a producirse los live action se esperaba que El Rey León volviera a atrapar a las nuevas generaciones, cosa que sucedió en el 2019 con la dirección de Jon Favreau y con un cast lleno de notables artistas de la música y el cine.

Alguien que no podía pasar desapercibida y que le dio su voz a la querida compañera de Simba, Nala, es Beyoncé, la icónica artista que ha revolucionado la industria musical y que se presentó en el medio tiempo del Super Bowl en el 2013.

Ya que estás por aquí, ¡descubre qué personaje de El Rey León eres!

Pero Beyoncé no sólo interpretó a Nala, pues paralelamente al lanzamiento de El Rey León, ella sacó un álbum titulado: The Lion King: The Gift, en donde colaboró con otros cantantes como Childish Gambino (quien hizo a Simba), Kendrick Lamar, Jay-Z, Pharrell Williams, Jessie Reyez y Major Lazer.

Este disco toca distintos temas, entre ellos los conflictos matrimoniales, la herencia, las relaciones familiares e incluso la autoayuda, añadiéndole frases que todos conocemos de El Rey León. Pero Beyoncé no sólo pretendía hacer una carta de amor al Rey León, sino que también pasa la batuta a artistas africanos talentosos como Tekno, Lord Afrixana, Mr. Eazi, Yemi Alade, Burna Boy, entre otros.

Las canciones se caracterizan por querer retomar el afro beat, hip hop, el R&B y el pop, como tributo a la industria musical africana pero también con el propósito de que cada escucha tuviera la oportunidad de imaginar su propia versión de El Rey León.

¡Desde Beyoncé hasta Carlos Rivera! Ellos son los que hicieron realidad El Rey León.

En su documental “Making The Gift”, vemos a Beyoncé y su familia viajar hasta África para conocer sus propios orígenes y tomar la suficiente inspiración para que The Gift saliera tal y como ella lo esperaba.

¿Tú ya lo escuchaste? ¡Cuéntame en redes qué te pareció con el HT #DelReyLeónAprendí! Y no te pierdas el Estreno Platinum de El Rey León, este 25 de septiembre solo por la pantalla de Azteca 7.