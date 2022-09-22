Test: Descubre quién eres en las tierras del Rey Mufasa.

Mufasa se caracteriza por ser un gobernante severo pero justo y bondadoso, ¿te has preguntado cuál sería tu lugar en ese reino? ¡Pues este es tu momento! Responde el siguiente test y prepárate para descubrir qué personaje de El Rey León serías.

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