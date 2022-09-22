Test: Descubre quién eres en las tierras del Rey Mufasa.
Desde las leonas hasta las hienas, el universo de El Rey León es muy basto y todos nos hemos imaginado por lo menos una vez cómo sería estar en ese reino, pues es hora de descubrir qué personaje serías en esta gran historia.
Mufasa se caracteriza por ser un gobernante severo pero justo y bondadoso, ¿te has preguntado cuál sería tu lugar en ese reino? ¡Pues este es tu momento! Responde el siguiente test y prepárate para descubrir qué personaje de El Rey León serías.
Atrévete a vivir el ciclo sin fin con el Estreno Platinum del live action de El Rey León.
¡Desde Beyoncé hasta Carlos Rivera! Checa quiénes son los artistas que hicieron realidad el live action de El Rey León.
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