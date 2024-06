Bocetos originales de Akira Toriyama revelan que Goku pudo usar un arma legendaria

¿Cuántos objetos que ha usado Goku a lo largo de su historia han quedado en el pasado? Cómo olvidar, por ejemplo, el báculo sagrado, el cual nuestro héroe abandonó tras adquirir un enorme poder, convirtiéndose así en un objeto obsoleto. Lo mismo pasó con la nube voladora con la que todos soñamos tener de niños.

Claramente, los objetos legendarios dentro de la saga de ‘Dragon Ball’ no son ajenos y se han hecho presentes en repetidas ocasiones dentro de la serie. Gradualmente, vimos cómo Goku fue dejando de lado la nube voladora y el báculo sagrado, hasta que un día no los volvimos a ver en su poder. Sin embargo, resulta curioso saber que esto no era parte de la idea original de Akira Toriyama, pues se han revelado bocetos realizados por el mangaka japonés donde se muestra que él tenía otras intenciones.

En uno de los bocetos vemos que la idea original era que Goku portara siempre un arma legendaria, pero más que una arma serviría como simbolismo para demostrar el grado de poder y crecimiento del protagonista, ya que no la usaría contra sus rivales. Pero eso no es todo, Goku sería poseedor del bastón perteneciente nada más y nada menos que al maestro Roshi.

Goku usando el bastón de Roshi como arma legendaria

Tristemente, Akira Toriyama ya no pudo revelar por qué Goku nunca recibió el arma legendaria. Pero hay un par de teorías, una sería que nunca fue capaz de llegar al nivel de Roshi. Otra podría relacionarse con los tiempos tanto de dibujo como de animación, ya que debería incluirse en varios cuadros y en diferentes perspectivas.

Crédito: Toei Animation

Alerta de Spoiler. Muy probablemente ya sabes lo que pasó en la serie, pero bajo advertencia no hay engaño. En Dragon Ball Z, Goku alcanza el nivel de Roshi después de que los Guerreros Z derrotaron a Majin Buu. En este punto, Goku se convierte en maestro de Ub y se lo llevó para entrenarlo en su aldea después que aparece en el Torneo de las Artes Marciales. Probablemente, en este punto de la historia, Akira Toriyama tenía planeado que lo viéramos usando el bastón de Roshi, pero posterior a esto el Saiyajin no elige el camino del maestro.

Seguramente si Goku hubiera continuado siendo un maestro, la idea de portar por más tiempo el báculo de Roshi hubiera sido genial, pero nuestro héroe siempre tuvo un camino diferente y Akira lo sabía mejor que nadie.