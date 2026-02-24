CANCELADO el festival de música La Onda en Napa, California: qué pasará con los boletos

La Onda, uno de los festivales de música más grandes de Napa, California, y que ha llegado a atraer a más de 70,000 personas, anunció sorpresivamente la suspensión del evento que se realizaría en el Área de la Bahía. A través de sus redes sociales, la organización publicó la triste noticia de un festival que este 2026 contaría con la presencia de figuras de la talla de Maná, J Balvin, Christian Nodal e Iván Cornejo.

¿Qué dice el comunicado de La Onda?

En el comunicado oficial, el equipo de La Onda explicó que quienes hayan comprado sus entradas adquirirán su reembolso completo en un plazo de 30 días. No obstante, a pesar del cierre definitivo de la edición de este año, los organizadores afirmaron que "mantienen la esperanza de que un futuro Festival La Onda sea posible".

¿Por qué se canceló el festival en Napa, California?

El motivo exacto de la cancelación del evento se desconoce hasta el momento, lo que ha generado una ola de especulaciones, especialmente porque la publicación de Instagram fue configurada para silenciar los comentarios de los usuarios. El evento, que ya se había convertido en un sello característico de Napa, se llevaría a cabo los días 30 y 31 de mayo, bajo la organización del experimentado equipo detrás de otro gigante de la región: BottleRock.

Este 2026 marcaría el tercer año consecutivo de La Onda. Cabe recordar que en 2024 el festival fue un éxito rotundo con la asistencia de 70,000 personas, mientras que el cartel de 2025 brilló con nombres como Marco Antonio Solís, Carín León, Grupo Firme y Banda MS.

“Lamentablemente, el Festival La Onda 2026 ya no se llevará a cabo. Todos los compradores de boletos que realizaron su compra a través de Front Gate Tickets recibirán un reembolso completo en un plazo aproximado de 30 días”, reza el comunicado que dejó fríos a miles de fanáticos latinos. “Queda el orgullo por lo que se creó en conjunto y un profundo agradecimiento a los fans que apoyaron La Onda”, añadieron con un tono nostálgico.

¿Por qué los festivales de música han disminuido en Estados Unidos?

Aunque no se ha dado una razón financiera oficial, expertos de la industria señalan que en los últimos años ha bajado considerablemente el consumo de festivales masivos. Esto provoca que la venta de entradas sea más lenta y difícil, retrasando toda la logística y producción necesaria para eventos de esta magnitud. Es un contraste marcado frente a gigantes como Coachella, que agotó sus accesos rápidamente.

