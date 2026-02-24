Muere RECONOCIDO influencer que quería ser Kim Kardashian

Jordan James Parke, el reconocido influencer que saltó a la fama mundial por gastar más de $160,000 dólares en cirugías estéticas en un intento radical por convertirse en el doble de Kim Kardashian, falleció en extrañas circunstancias, según informó el diario The Daily Mail. Las investigaciones policiales arrojan que su muerte podría estar directamente relacionada con una intervención estética reciente.

¿Cómo murió Jordan James Parke?

James, conocido popularmente como "Lip King" en el mundo del entretenimiento, falleció el pasado miércoles 18 de febrero de 2026. Según reportaron las autoridades británicas, su repentina muerte sigue siendo el principal tema de conversación, especialmente tras conocerse los detalles de su hallazgo: se encontraba inconsciente dentro de un centro comercial.

¿Por qué la obsesión de Jordan James Parke pudo haber sido su condena de muerte?

El hombre, cuya vida estuvo marcada por una profunda obsesión con las modificaciones corporales, tenía apenas 34 años. Las autoridades locales detuvieron a un hombre de 43 años y a una mujer de 52 bajo la sospecha de homicidio involuntario. La hipótesis principal de la policía apunta a una posible mala praxis al operar al influencer en condiciones que aún están bajo escrutinio. No obstante, ambos sospechosos fueron puestos en libertad tras el pago de una fianza, mientras se esperan los resultados finales de los peritajes médicos.

Jordan no solo era un paciente recurrente, sino que poseía su propia clínica estética y había sido procesado por cargos similares en el pasado. De acuerdo con la última información conocida sobre ese proceso judicial, al momento de su muerte, Jordan se encontraba bajo fianza policial debido a una investigación por la muerte de una mujer que se sometió a una operación de glúteos en su propio centro médico.

¿Quién fue Jordan James Parke?

La trayectoria de Jordan James Parke comenzó hace más de una década cuando ganó fama inicial por ser catalogado por la prensa como un "Ken Humano" debido a su obsesión con las cirugías estéticas.

Más tarde, confesó que su gran anhelo era ser lo más parecido posible a Kim Kardashian. Sin embargo, a pesar de haber invertido una fortuna superior a los 160,000 dólares en rellenos, rinoplastias y diversos procedimientos, su semejanza con la empresaria estadounidense nunca existió para la mayoría de sus críticos. Su celebridad tomó el rumbo que él quiso cuando participó en el reconocido reality “Botched” en Inglaterra.

