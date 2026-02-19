Summerfest 2026: Carín León y Ed Sheeran encabezan el festival más GRANDE de Estados Unidos

El festival más grande de Estados Unidos hizo un anuncio importante. El Summerfest 2026 anunció hoy sus primeros 150 artistas —de un total proyectado de 600— confirmados para su edición en Milwaukee. Entre los titanes que lideran el cartel destacan veteranos del rock alternativo como Third Eye Blind y la emergente figura Audrey Nuna de K-Pop Demon Hunters, quienes encabezan la programación.

¿Por qué el Summerfest es el festival más importante de Estados Unidos?

Sin embargo, las grandes sorpresas para el público internacional y latino son la confirmación de la superestrella mexicana Carín León y el fenómeno británico Ed Sheeran. Esta mezcla de géneros subraya la misión del festival: ser un espacio donde conviven el regional mexicano, el pop global, el rock y el hip-hop bajo un mismo cielo.

"Estamos sumamente emocionados de presentar este cartel para la 58.ª edición de Summerfest", declaró Sarah Pancheri, presidenta y directora ejecutiva de Milwaukee World Festival Inc. Fundado en 1968, el evento regresará a la orilla del lago de Milwaukee en el Maier Festival Park durante tres fines de semana consecutivos: del 18 al 20 de junio, del 25 al 27 de junio y del 2 al 4 de julio.

¿Quiénes son los artistas confirmados para el Summerfest 2026?

La agenda del Summerfest 2026

18 de junio: El arranque contará con Megan Moroney, Charlie Wilson y Third Eye Blind, marcando una jornada de rock y country contemporáneo.

20 de junio: Será el turno de Carín León, quien llevará el sonido de Sonora al escenario principal, compartiendo fecha con David Lee Roth y Christopher Cross.

25 de junio: El esperado regreso de Ed Sheeran a Milwaukee, acompañado por The Roots y Halestorm, en una de las noches que promete agotar entradas en tiempo récord.

27 de junio: Post Malone cerrará el segundo fin de semana con una dosis de energía urbana y pop.

4 de julio: El festival culminará en el Día de la Independencia con presentaciones de Jelly Roll, Megadeth y Soul Asylum.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Summerfest 2026?

El pase de 9 días está disponible por tan solo $58 hasta el 25 de febrero a medianoche. Posteriormente, los precios de la entrada general de un día variarán entre los $25 y $33, dependiendo de la fecha de compra.

