¿Aún no tienes plan para el día de San Valentín? Ir al cine siempre es una gran idea, ya sea que vayas solo, en pareja, con familia o amigos. Lo importante es la historia que se proyecta en la gran pantalla. Bajo esta línea, te compartimos cuáles son TODAS las películas que estarán disponibles en cartelera el fin de semana del 14 de febrero.

La lista abarca desde largometrajes que fueron lanzados hace meses y estrenos recientes, hasta lanzamientos programados para ese fin de semana y reestrenos. Dado que estamos en plena temporada de premios , la cartelera es realmente extensa, pues casi todas las películas nominadas al Oscar aún están disponibles o fueron reestrenadas.

¿Sin plan para San Valentín? Estas son TODAS las películas que estarán en cartelera el fin de semana del 14 de febrero

Las cintas disponibles para el fin de semana de San Valentín abarcan todos los gustos, pues podrás ver películas de casi cualquier género, desde drama, romances, comedias y thrillers, hasta largometrajes animados y documentales. A continuación, la lista completa. Ten en cuenta que la disponibilidad puede variar según el complejo cinematográfico de tu preferencia, por lo que te recomendamos checar en línea antes de ir.

Romance

¿Quieres ser mi novia?

Cumbres Borrascosas

La historia del sonido

Drama

La Inmensidad

El Hijo de su Padre

La Voz de Hind Rajab

Un fantasma para servirte

Aún es de Noche en Caracas

Bendito Corazón

La Empleada

Comedia

Un hombre por Semana

La única opción

Familia en Renta

Sobriedad me estás matando

Familia a la Deriva

Nominadas al Oscar

Valor Sentimental

Marty Supreme

Pecadores

Sirát

Frankenstein

Bugonia

Hamnet

Song Sung Blue

Avatar: Fuego y Cenizas

Thriller / Catástrofe

El Día del Fin del Mundo

¡Ayuda!

Sin Piedad

Exterminio: El templo de huesos

Caminos del Crimen

Aleta, Extinción

Terror

El Sonido de la Muerte

Tren Fantasma: La Estación Maldita

Terror En Silent Hill: Regreso al Infierno

Fantasía

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (Versión extendida)

El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (Versión extendida)

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (Versión extendida)

Animadas

GOAT (Deportes/Comedia)

Arco (Ciencia ficción)

The Dangers in my Heart (Manga/Romance)

Monarcas: El Gran Viaje a los Bosques Naranja (Aventura)

Bob Esponja (Aventura)

Zootopia 2 (Aventura)

Documental / Musical