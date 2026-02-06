¿Sin plan para San Valentín? Estas son TODAS las películas que estarán en cartelera el fin de semana del 14 de febrero
¿Aún no tienes plan para el día de San Valentín? Ir al cine siempre es una gran idea, ya sea que vayas solo, en pareja, con familia o amigos. Lo importante es la historia que se proyecta en la gran pantalla. Bajo esta línea, te compartimos cuáles son TODAS las películas que estarán disponibles en cartelera el fin de semana del 14 de febrero.
La lista abarca desde largometrajes que fueron lanzados hace meses y estrenos recientes, hasta lanzamientos programados para ese fin de semana y reestrenos. Dado que estamos en plena temporada de premios , la cartelera es realmente extensa, pues casi todas las películas nominadas al Oscar aún están disponibles o fueron reestrenadas.
Las cintas disponibles para el fin de semana de San Valentín abarcan todos los gustos, pues podrás ver películas de casi cualquier género, desde drama, romances, comedias y thrillers, hasta largometrajes animados y documentales. A continuación, la lista completa. Ten en cuenta que la disponibilidad puede variar según el complejo cinematográfico de tu preferencia, por lo que te recomendamos checar en línea antes de ir.
Romance
- ¿Quieres ser mi novia?
- Cumbres Borrascosas
- La historia del sonido
Drama
- La Inmensidad
- El Hijo de su Padre
- La Voz de Hind Rajab
- Un fantasma para servirte
- Aún es de Noche en Caracas
- Bendito Corazón
- La Empleada
Comedia
- Un hombre por Semana
- La única opción
- Familia en Renta
- Sobriedad me estás matando
- Familia a la Deriva
Nominadas al Oscar
- Valor Sentimental
- Marty Supreme
- Pecadores
- Sirát
- Frankenstein
- Bugonia
- Hamnet
- Song Sung Blue
- Avatar: Fuego y Cenizas
Thriller / Catástrofe
- El Día del Fin del Mundo
- ¡Ayuda!
- Sin Piedad
- Exterminio: El templo de huesos
- Caminos del Crimen
- Aleta, Extinción
Terror
- El Sonido de la Muerte
- Tren Fantasma: La Estación Maldita
- Terror En Silent Hill: Regreso al Infierno
Fantasía
- El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (Versión extendida)
- El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (Versión extendida)
- El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (Versión extendida)
Animadas
- GOAT (Deportes/Comedia)
- Arco (Ciencia ficción)
- The Dangers in my Heart (Manga/Romance)
- Monarcas: El Gran Viaje a los Bosques Naranja (Aventura)
- Bob Esponja (Aventura)
- Zootopia 2 (Aventura)
Documental / Musical
- The Rose: Regresa A Mí
- Tomorrow X Together: Heart Attack