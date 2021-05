Murió el actor Charles Grodin, famoso por la película ‘Beethoven’.

Una lamentable noticia se dio a conocer recientemente, pues el actor y comediante estadounidense Charles Grodin, murió este martes en su casa de Wilton, Connecticut, a los 86 años. Su fallecimiento se produjo a raíz de complicaciones derivadas de un cáncer de médula ósea, así lo mencionó su hijo.

Aunque Charles Grodin se retiró de la actuación a mediados de los 90, el actor dejó un gran legado con protagónicos en The heartbreak Kid de 1972 y en Beethoven, la saga familiar donde logró participar en sus dos primeras partes, en 1992 y 1993.

Además, protagonizó junto a Robert De Niro la comedia Fuga a la medianoche de 1988. Desde la década de 1970, apareció en películas como La chica de rojo y El cielo puede esperar, de Warren Beatty, y Seems like old times de 1980 junto a Goldie Hawn y Chevy Chase.

De acuerdo con una revista, Charles también dejó su marca como comentarista político en el programa televisivo 60 Minutos II y como autor de varios libros y obras de teatro. En 2006, Grodin recibió el premio William Kunstler por la justicia racial.

Los últimos años del talentoso actor

En sus últimos años intervino en proyectos como la serie Louie y en la película Mientras somos jóvenes en 2014 de Noah Baumbach. También alcanzó a tener una última reunión fílmica con De Niro, en la película The comedian de 2016.

Tras su partida, muchos de sus amigos y compañeros no dudaron en mandarle un mensaje, tal es el caso de Marc Maron.

