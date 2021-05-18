Así lucen los actores de la película ‘Niñera a prueba de balas’.

Esta es la actual apariencia de los actores de 'Niñera a Prueba de Balas'. Mira cómo se ven en estos días, aquellos que participaron en esta inolvidable y divertida cinta que viera la luz en el año 2005.

Fue Vin Diesel quien protagonizó la producción cinematográfica de Disney, 'The Pacifier', mejor conocida en Latinoamérica como 'Niñera a Prueba de Balas'. Una película que resulta un tanto extraño que haya sido estelarizada por un actor que no suele tanto abordar la comedia.

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La exótica misión de Vin Diesel

En este largometraje Vin Diesel tiene una exótica misión, ya que se combina la comedia con escenas de acción y presenta las vivencias del militar 'Shane Wolfe', quien es asignado a proteger a la familia de un cientifico que murió mientras trabajaba en un proyecto secreto llamado 'Ghost'.

Es quizá esa exótica mezcla la que hizo que el film tuviera un exito abrumador, pues 'Wolfe' pasa de ser el guardaespaldas de la familia al niñero y amigo de los hermanos 'Plummer'.

Es entonces cuando el miembro de la armada enfrenta la prueba más difícil de su vida cuando debe cuidar a cinco niños y protegerlos de los enemigos de su padre, tarea que solo un actor con las características de Vin, podría lograr.

El elenco estuvo encabezado por Vin Diesel (Shane Wolfe), pero también participaron Brittany Snow (Zoe Plummer), Max Thieriot (Seth Plummer), Morgan York (Lulu Plummer), entre muchos otros.

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