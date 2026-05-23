ÚLTIMA HORA: Muere querido integrante de Pink Floyd a los 83 años

Este viernes se dio a conocer la triste noticia sobre la muerte de uno de los músicos más influyentes de la historia del rock, pues se compartió con los fans que Dick Parry, el saxofonista de la mítica banda Pink Floyd había muerto a los 83, siendo uno de los músicos más influyentes en el mundo del rock.

A través de los años, el saxofonista tuvo una gran influencia sobre el sonido de Pink Floyd, llegando con la banda a sonidos poco explorados dentro del rock progresivo y que marcaron a toda una generación desde la década de los 70’s.

¿Quién fue Dick Parry?

Dick Parry fue un saxofonista que ganó reconocimiento mundial al haber sido uno de los músicos fundamentales de la legendaria banda Pink Floyd, interpretando solos que han quedado en la historia del rock progresivo y de la cultura en general.

Su aporte al sonido fue tal que muchas veces fue considerado como un integrante más de la banda, pues aunque este no formara parte de la alineación original, era frecuente verle en el estudio y en conciertos de la banda.

¿Cómo fue que el saxofonista Dick Parry llegó a formar parte de Pink Floyd?

Dick llegó a la banda gracias a su gran amistad con el guitarrista David Gilmour, con quien había formado una banda antes de la formación de Pink Floyd, tocando juntos en Joker’s Wild, por lo que su unión en el estudio fue inmediata.

Sus colaboraciones más destacadas con la banda fue en los icónicos temas “Money”, “Us and Them” del álbum ‘The Dark Side of the Moon’, “Shine On You Crazy Diamond” de ‘Wish You Were Here’ y en “Wearing the Inside Out” de ‘The Division Bell’.

¿De qué murió Dick Parry ?

Por ahora los detalles de la muerte del músico se han mantenido en privado, aunque la noticia se dio a conocer a través de las rede oficiales de Pink Floyd y David Gilmour, quien escribió lo siguiente:

Mi querido amigo Dick Parry falleció esta mañana.

Desde los diecisiete años, he tocado con él en varias bandas, incluyendo Pink Floyd.

Su sensibilidad y timbre hacen que su forma de tocar el saxofón sea inconfundible, un sello de enorme belleza conocido por millones y que es una parte fundamental de canciones como "Shine On You Crazy Diamond", "Wish You Were Here", "Us and Them" y "Money"; se puede leer en la emotiva despedida.