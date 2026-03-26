3 jugadores de Portugal que jugarán vs México que son MUY guapos y no son Cristiano Ronaldo; tienen estilo y son millonarios

Cristiano Ronaldo será el gran ausente en el amistoso de México vs. Portugal este sábado, 28 de marzo, en el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca). Sin embargo, el glamour no pasará desapercibido, pues la convocatoria de la Selección portuguesa incluye a otros tres jugadores que no sólo derrochan estilo y carisma, sino que también son MUY guapos… ¡Y millonarios! Se trata de Joao Félix, Francisco Conceição y Diogo Dalot.

Joao Félix

Con tan solo 26 años, Joao Félix es considerado el heredero de Cristiano Ronaldo debido a su gran estilo y su destacable desempeño en la cancha. Actualmente, juega en Arabia Saudita para el Al-Nassr, fichaje que le valió un jugoso contrato salarial. Según diversos reportes, el delantero percibe cerca de $40 millones de dólares al año.

Francisco Conceição

Hijo de una verdadera leyenda: Sergio Conceição. Actualmente tiene 23 años y juega para la Juventus, siendo uno de los deportistas jóvenes lusos con mayor valor en el mercado. Su carisma, atractivo y talento en la cancha es innegable. De acuerdo con diversos reportes, percibe un salario anual de casi $7 millones de dólares.

Diogo Dalot

Diogo Dalot es otro de los astros lusos que se enfrentarán ante México este sábado. Con 27 años, el defensa se ha convertido en una pieza clave del Manchester United, además de ser todo un icono de la moda, con una presencia imponente, dentro y fuera de la cancha. Su salario anual está estimado en cerca de $6 millones de dólares, con un patrimonio neto que supera los $20 millones.

Si bien estos son algunos de los rostros más atractivos y exitosos de la Selección de Portugal, lo cierto es que su fortuna no se compara con la de Cristiano, quien tiene un patrimonio neto de más de mil millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Cristiano Ronaldo NO es la única ausencia: estas son las bajas de Portugal para enfrentar a México

Cristiano Ronaldo no será la única baja importante para Portugal en el amistoso con México. Otros jugadores que brillarán por sus ausencia son Rubén Días, Rafael Leao, Rodrigo Mora y Diogo Costa.

¿Cuándo y dónde ver el México vs. Portugal?

El partido amistoso entre México y Portugal se llevará a cabo este sábado, 28 de marzo, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Sigue la cobertura del evento completamente gratis y en vivo por Azteca 7, en punto de las 6:50 p.m. (hora del centro de México).