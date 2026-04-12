América vs. Cruz Azul | Conoce a Alana Flores, novia de Sebastián Cáceres: edad, estilo de vida y más

¡Es sábado de Clásico Joven! Este 11 de abril, el renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) será el escenario del duelo entre América vs. Cruz Azul de cara al cierre del Clausura 2026. Sin duda, una de las figuras clave será Sebastián Cáceres, el defensa uruguayo de Las Águilas, quien mantiene una relación con la reconocida streamer Alana Flores, siendo una de las parejas más queridas del deporte mexicano. ¡Aquí te compartimos todo sobre su historia de amor!

¿Quién es Alana Flores, novia de Sebastián Cáceres? Edad, estilo de vida y más

Nacida el 15 de diciembre en Monterrey, Nuevo León; Alana Flores es una streamer, creadora de contenido y boxeadora amateur de 25 años. Con casi nueve millones de seguidores en TikTok, cinco en su cuenta oficial de Instagram y uno en Twitch, Alana se posiciona como una de las influencers más populares y con mayor relevancia en México.

A través de sus redes sociales, la estrella comparte postales y videos de su día a día. Su estilo de vida destaca por la creación de contenido y su dedicación al deporte, especialmente el boxeo y el fútbol, del que también es una gran aficionada.

A lo largo de su trayectoria en el boxeo de influencers, Alana suma cuatro cinturones: Velada del Año IV y V, Stream Fighters y Supernova Strikers 2025. En las próximas semanas, la influencer volverá al ring para enfrentarse a Flor Vigna como parte de la pelea estelar en Supernova: Génesis 2026. La cita será el 26 de abril en la Arena CDMX.

Así inició la relación entre Sebastián Cáceres y Alana Flores

Los rumores de una relación entre el futbolista y la creadora de contenido comenzaron a finales de 2024, luego de que la pareja fuera captada junta en una plaza comercial. Poco después, confirmaron su romance vía redes sociales, tras compartir imágenes juntos. Desde entonces ambos se han convertido en un apoyo mutuo, tanto en sus vidas personales como profesionales, pues Alana ha sido captada apoyando al jugador en los partidos del América, mientras que el uruguayo ha hecho lo mismo en las peleas de la mexicana.

¿Cuánto llevan Alana Flores y Sebastián Cáceres?

Alana y Sebastián celebraron su primer aniversario de novios en enero del presente año. Para el Día de San Valentín, el deportista la sorprendió con un increíble ramo de flores, demostrando que su relación se mantiene fuerte: “Gracias por hacerme sentir que estás cerca de mí, aunque estemos lejos. Gracias por no dejar pasar los detalles y días especiales. Feliz día de San Valentín a todos", escribió la influencer.