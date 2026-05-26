¿Por qué BTS podría venir a México otra vez antes de su show en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM?; posibles ciudades

Los rumores sobre el posible regreso de BTS a México están creciendo, pues todo pareciera apuntar a que veremos de nueva cuenta a la boy band en poco tiempo, dentro de territorio nacional, aunque no sobre los escenarios, sino apoyando a su selección mundialista, la cual tendrá encuentros en México durante la celebración de la FIFA World Cup 2026, con partidos en Guadalajara y Monterrey.

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¿Qué se sabe sobre la posible llegada de BTS a México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026?

De acuerdo al calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se ha declarado que serán 3 los partidos que la selección surcoreana disputará en territorio nacional:



Primer partido: Corea del Sur vs. República Checa - Sede Guadalajara

Segundo partido: México vs. Corea del Sur - Sede Guadalajara

Tercer partido: Corea del Sur vs. Sudáfrica - Sede Monterrey.

¿Por qué los fans de BTS esperan ver a la boy band en México durante los juegos mundialistas?

De acuerdo a lo que se ha comenzado a comentar en redes, las posibilidades de ver a BTS apoyando a su selección mundialista son altas, pues a pesar de que su música y el deporte más visto del mundo no suelen converger, lo harán en un hecho sin precedentes al ser la boy band surcoreana uno de los encargados de dar vida a lo que será el primer espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿El impacto de la gira de BTS en México en 2026?

De acuerdo con lo que se ha revelado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (CANACO), la gira de ARIRANG TOUR de BTS en la Ciudad de México generó una derrama económica superior a los. $1,800 millones de pesos y reunió a más de 150,000 asistentes en el Estadio GNP Seguros, además de los cientos de personas que se dieron cita a las afueras del recinto para disfrutar del evento y, por supuesto, la gran derrama comercial informal que dejó tras los días previos y posteriores al evento.