¿Ya salió la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Esto es TODO lo que se sabe

En los últimos días ha comenzado a circular un video en redes sociales con la supuesta intro y canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El audiovisual ha generado entusiasmo, pero, sobre todo, confusión entre los aficionados, pues la FIFA no ha publicado ninguna información sobre el himno del torneo. Para evitar que caigas en posteos engañosos, aquí te compartimos TODO lo que se sabe sobre la canción oficial de la Copa del Mundo.

¿Ya salió la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026? La verdad detrás del video viral en redes

Todo parece indicar que el audiovisual que circula en redes sociales fue creado con IA. Si bien este se presenta como la supuesta intro oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con imágenes alusivas a los países sedes del torneo, la Federación no ha revelado ningún opening, así que NO te dejes engañar.

Se presentó la nueva intro oficial del Mundial 2026



La FIFA reveló el video que acompañará la próxima Copa del Mundo.



¿Les gustó o no convenció? #Mundial2026 #FIFA #Futbol pic.twitter.com/0OodCasmJp — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) March 17, 2026

¿Cuál es la canción oficial del Mundial y cuándo sale?

Al momento, la única canción oficial que ha sido anunciada por la FIFA es “Lighter” de Carín León y Jelly Roll. Este será el primer sencillo de todo un álbum musical, pues la institución pretende sacar más de una canción para esta Copa del Mundo, según confirmó su presidente, Gianni Infantino.

"¡El álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 creará magia al unir el fútbol y la música para unir al mundo! Estrellas consagradas y nuevas voces que representan diferentes estilos y culturas de todo el mundo colaboran para crear un ritmo global que rinda homenaje a nuestro hermoso deporte”, escribió el presidente de la FIFA vía Instagram.

“Lighter”, de Carín León y Jelly Roll estará disponible a partir de este viernes, 20 de marzo; será entonces cuando podremos escuchar la primera canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además del cantante de regional mexicano y el rapero estadounidense, el single también cuenta con la participación del artista canadiense, Cirkut, en la producción. De tal modo, los tres países sedes - México, Canadá y Estados Unidos - se hacen presentes en el single.

The first song of the Official FIFA World Cup 2026™ Album, Lighter, by @JellyRoll615 and Carín León drops this Friday. Pre-Save now. pic.twitter.com/MmDr11FDqK — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 17, 2026

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