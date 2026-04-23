Cristiano Ronaldo sorprende con fiesta temática de Kpop Demon Hunters

¡Cristiano Ronaldo se une a la fiebre de K-Pop Demon Hunters! El astro portugués ofreció una espectacular fiesta temática de las guerras kpop por el cumpleaños número 4 de su hija, Bella. La estrella del Al-Nassr y su pareja, Georgina Rodríguez, no escatimaron en gastos, pues la estética dejó a sus seguidores - y a todos los amantes de las HUNTER/X - con la boca abierta.

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Así fue la fiesta temática de K-Pop Demon Hunters de Cristiano Ronaldo y su hija, Bella

La celebración se llevó a cabo el pasado fin de semana, pero no fue hasta hace poco que Georgina compartió los detalles de la tremenda fiesta. El cumpleaños número 4 de Bella contó con una decoración de primer nivel, en donde los colores morado y rosa destacaron por sí solos. La fiesta contó con dos mesas alargadas, una para los pequeños y otra para adultos, así como impresionantes decoraciones con globos, varios spots para tomarse fotos y churros cubiertos de chocolate como postre. ¡Así se vivió la celebración!

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo? Así es su familia con Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las familias más numerosas en la industria del deporte. Actualmente, comparten cinco hijos juntos. El mayor es Cristiano Ronaldo Jr., fruto de una antigua relación del protugues. Hasta ahora, Ronaldo no ha compartido la identidad de la madre de su primer hijo, no obstante, ha dado a conocer que la revelará cuando éste tenga la edad suficiente para hablar del tema.

En 2017, Cristiano dio la bienvenida a los mellizos Eva y Mateo, quienes nacieron a través de una gestación subrogada. Posteriormente, y ya en una relación estable con Georgina Rodríguez, ambos recibieron a su primera hija juntos; Alana. Para 2022, la pareja recibió a la pequeña Bella Esmeralda. Lamentablemente, ese mismo año también perdieron a Ángel, mellizo de Bella que falleció al momento del parto. De hecho, en su felicitación de cumpleaños para Bella, Ronaldo usó el #AngelYBella, en honor a su hermanito.