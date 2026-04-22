¿Fan de Kpop Demon Hunters? 7 canciones k-pop para celebrar el Día del Niño como toda una guerrera

¡Activa tu modo Hunter! Si hay algo que no puede faltar en la celebración del Día del Niño, sin duda, es la música. A continuación, te compartimos 7 canciones de k-pop para festejar al ritmo de K-Pop Demon Hunters y hacerte sentir como toda una guerrera.

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7 canciones k-pop para celebrar el Día del Niño al ritmo de K-pop Demon Hunters: te sentirás como toda una guerrera

1. How You Like That - BLACKPINK

BLACKPINK in your area! Un clásico de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa que nunca pasará de moda. Esta canción se siente como un llamado a la acción, llena de energía y empoderamiento.

2. God’s Menu - Stray Kids

Esta canción de los Stray Kids también tiene una vibra súper poderosa. Te hará sentir dentro de una película de acción, con el talento y las habilidades necesarias para vencer cualquier obstáculo.

3. Baddie - IVE

¡Un banger lleno de estilo! Si lo que buscas es una canción que inspire seguridad y confianza, este éxito es un must en tu playlist. Te sentirás como toda una guerrera, paseando por la gran ciudad.

4. Super Shy - NewJeans

Esta canción es más calmada, lo que la hace ideal para los descansos entre juegos, pues la energía es fresca pero divertida a la vez, así que no dudes en hacerla parte de tu playlist del Día del Niño.

5. Savage - aespa

¡El himno definitivo para toda cazadora! El ritmo de esta canción es tan agresivo y poderoso que, sin duda, te hará sentir como si fueras la protagonista de una película. Toda una joya explosiva en el mundo del k-pop.

6. Soda Pop - Saja Boys

Además de Golden, una de las canciones más populares de Kpop Demon Hunters es Soda Pop de los Saja Boys, así que no olvides incluirla en tu playlist para disfrutar de una vibra súper alegre y divertida.

7. Golden - HUNTER/X

Para cerrar con broche de oro llega Golden de las HUNTER/X. Esta canción pondrá a bailar y cantar tanto a los más pequeños como a los más grandes del hogar. Definitivamente, sentirás el brillo y la confianza de una cazadora.