Semifinal de ⁠Cruz Azul vs Chivas: Ellos son los famosos que fanáticos de La Máquina

Este miércoles se estará jugando la Semifinal de la Liga MX en un partido vibrante, donde el Cruz Azul estará recibiendo de local a las Chivas en los primeros 90 minutos de esta instancia final que los ha definido como uno de los 4 mejores equipos del fútbol mexicano.

Desde que se supo los finalistas, ambas llaves han dado mucho de qué hablar, pues dentro de esta instancia se encuentran 3 de los considerados “grandes de México” y hablando de ello, a lo largo de las décadas, Cruz Azul se ha hecho de unas de las aficiones más fieles y grandes de todo el país.

¿Qué celebridades le van al Cruz Azul?

Conforme han pasado los años, La Máquina se ha hecho de grandes personalidades dentro de sus seguidores, donde se pueden destacar las siguientes:



El Capi Pérez: El querido conductor de televisión ha mostrado en más de una ocasión su cariño incondicional por el equipo celeste.

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El querido conductor de televisión ha mostrado en más de una ocasión su cariño incondicional por el equipo celeste. Alemán: Uno de los raperos más destacados de la última década ha sido fiel seguidor de Cruz Azul desde niño, e incluso lo hemos visto presentándose durante los partidos.

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Uno de los raperos más destacados de la última década ha sido fiel seguidor de Cruz Azul desde niño, e incluso lo hemos visto presentándose durante los partidos. Saúl Hernández: El líder de la mítica banda Caifanes también ha mostrado a través de los años su pasión por el Cruz Azul.

El líder de la mítica banda Caifanes también ha mostrado a través de los años su pasión por el Cruz Azul. Meme (Emmanuel del Real): El músico de Café Tacvba ha incluso dado presentaciones con la playera de La Máquina puesta.



El músico de Café Tacvba ha incluso dado presentaciones con la playera de La Máquina puesta. Alfonso Cuarón: Uno de los cineastas mexicanos más reconocidos también ha expresado su cariño por su equipo de fútbol Cruz Azul.

Uno de los cineastas mexicanos más reconocidos también ha expresado su cariño por su equipo de fútbol Cruz Azul. Eugenio Derbez: Realidad que supera a la ficción, pues uno de los memes más virales de los fanáticos del Cruz Azul y las famosas “cruzazuleadas” llegó gracias a una escena de este actor.

¿Cuándo y en dónde ver el partido de Cruz Azul vs Chivas?

La ida de esta semifinal entre el Cruz Azul comandado por el ex-zaguero Joel Huiqui (inventor de “La Muertinha”) vs las Chivas del ex compañero de Messi en el FC Barcelona, Gabriel Milito será este miércoles en punto de las 7:50 pm y lo puedes seguir a través de la señal de Azteca Deportes en Azteca 7.