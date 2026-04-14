Cruz Azul vs LAFC: ¿Heung Min Son tiene novia? Así es el estilo de vida del delantero surcoreano del equipo angelino

Cruz Azul y LAFC se medirán este martes, 14 de abril, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla por un pase a la semifinal de la Concacaf Champions Cup. Sin duda, una de las figuras clave en el encuentro será Heung Min Son. Desde su llegada a la escuadra angelina, el delantero ha acaparado titulares no sólo por su impecable desempeño dentro de las canchas sino también por su destacado sentido del humor y su disciplinado estilo de vida. Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre el querido delantero angelino.

¿Heung Min Son tiene novia?

Con 33 años, Heung Min Son destaca como uno de los jugadores más importantes de la escuadra angelina actual. Dado que su prioridad número uno es el deporte, Heung permanece soltero. De hecho, el delantero ha revelado que no pretende casarse ni tener hijos hasta que se haya retirado del fútbol. “Cuando te casas, lo primero de todo será tu familia, tu esposa y los hijos, después el fútbol. Quiero asegurarme de que mientras juego al fútbol esté a mi mejor nivel”, confesó hace un par de años.

Así es el estilo de vida de Heung Min, el delantero surcoreano del equipo angelino

Desde su fichaje a la Major League Soccer (MLS) en 2025, y su inminente mudanza a California, Heung Min se ha vuelto un personaje más activo en redes sociales. Gracias a su carisma y atractivo, ha logrado llegar más allá de la afición del LAFC, por lo que no es raro verlo postear sobre su día a día, sus campañas publicitarias o las diversas portadas de revista de las que ha sido parte.

Eso sí, su estilo de vida es 100% disciplinado. Su carrera en el deporte del balompié inició a los 16 años. No obstante, tuvo que hacer una breve pausa en ella para completar su servicio militar, que es un requisito obligatorio para todos los varones en Corea del Sur. Gracias a su victoria en los Juegos Asiáticos de 2018 se le otorgó una exención especial, por lo que su servicio se redujo a cuatro semanas. Durante este período, destacó cómo uno de los mejores elementos de su unidad, lo que refleja su nivel de compromiso y disciplina.

¿A qué hora empieza el Cruz Azul vs. LAFC?

El encuentro entre Cruz Azul y LAFC se llevará a cabo este 14 de abril, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Para conseguir su pase a la semifinal, La Máquina necesita un desempeño impecable, pues el marcador general es 3 - 0 a favor de los angelinos.