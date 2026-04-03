Impresionante: Esto te costaría en promedio llenar el nuevo album de estampas del La Copa Mundial de la FIFA 2026

El lanzamiento del álbum oficial de estampas de La Copa Mundial de la FIFA 2026 por parte de Panini ha generado gran expectativa entre los coleccionistas y aficionados al fútbol. Esta edición promete ser histórica, pues será la más grande de todos los tiempos, ya que contará con 48 selecciones, cifra registrada como la más alta.

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¿Cuánto cuesta llenar el álbum completo?

De acuerdo con lo que se ha revelado hasta ahora, cada sobre contará con 7 estampas con un precio aproximado de los 25 pesos mexicanos. Considera que dentro de un escenario ideal en el que no te salieran tantas repetidas, serían necesarios al menos 140 sobres, lo que representaría un gasto esencial de 3,500 pesos solo en estampas.

A este costo se suma el precio del álbum:

Álbum de pasta blanda: aproximadamente 99 pesos

Álbum de pasta dura: aproximadamente 300 pesos

Caja con 10 sobres: alrededor de 250 pesos

(Toma en cuenta que el costo puede variar)

Ahora bien, de acuerdo con esos cálculos, el completar la colección podría superar fácilmente los 5 mil pesos; esto en el mejor de los escenarios, el cual resulta prácticamente imposible. Además, esto sin contar el adquirir ediciones especiales.

Un reto mayor para coleccionistas

El aumento en el número de selecciones participantes provocó que esta edición sea la más extensa hasta ahora registrada, lo que también incrementó, sin lugar a duda, el nivel de dificultad para complementar la colección.

Para diversos aficionados, llenar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es una tradición que combina emoción, nostalgia y pasión por el fútbol, convirtiéndose en una actividad popular de las familias al inicio del torneo deportivo más grande del mundo.