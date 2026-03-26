Portugal se inspiró en ESTO para crear su playera que usará vs México; la usará Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Este sábado 28 de marzo se estará llevando a cabo el tan esperado partido inaugural del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) donde la Sección de México recibirá a la de Portugal como parte de sus preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bastante se ha hablado sobre este partido que no contará con la presencia de “El Bicho”, pues Cristiano Ronaldo sufrió una lesión hace unos días con su club, el Al-Nassr, dejando su lugar para el flamante delantero del Toluca, Paulinho, quien será el encargado de lucir el estreno de la nueva indumentaria de Portugal de cara al próximo torneo.

¿Qué se sabe sobre la nueva playera de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Este no será un jersey más, pues hay que tener en mente que este será el último torneo mundialista de Cristiano Ronaldo quien llegará a este torneo con 41 años, por lo que seguramente esta prenda se volverá de culto dentro de la moda del streetwear en los próximos años y no es para menos, pues además está llena de simbología.

Esta playera de local cuenta con varios detalles que no han pasado desapercibidos, pues se ha logrado ver “las olas” que figuran en las siluetas de esta, mismas que representan el océano atlántico que cubren gran parte de la delimitación del territorio luso.

A través de los años, el mar se ha vuelto una parte importante de la identidad de Portugal y con este jersey han reivindicado este aspecto, además de contar con una brújula en la parte de la espalda, aspecto que los lusitanos han amado.

¿Dónde ver el partido de México vs Portugal?

Si no te quieres perder ningún detalle de este partido que marcará la inauguración del Estadio Banorte, el cuál será sede de la próxima Copa Mundial de la FIFA, así como el estreno de este uniforme y el choque de México vs una de las selecciones favoritas a levantar la copa, sigue la transmisión a través de Azteca 7 y nuestro sitio web en punto de las 6:50 pm.

Este partido es de los pocos amistosos que le quedan a nuestra Selección antes de debutar en casa en el torneo de fútbol más visto de todo el mundo el cuál promete ser uno de los más épicos al tratarse del “the last dance” de jugadores como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y en caso de ser convocado, Neymar.