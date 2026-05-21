Cruz Azul vs. Pumas: Ella es la hermosa esposa de Keylor Navas, portero del Club Universidad Nacional

Keylor Navas se ha consolidado como el héroe de los Pumas y este jueves, 21 de mayo, no será excepción; pues el Club Universidad Nacional se medirá ante el Club de Fútbol Cruz Azul para disputar la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Desde su llegada al fútbol mexicano, el costarricense no sólo se ha ganado el cariño y soporte de la afición auriazul, sino que también ha contado con el apoyo incondicional de su esposa, Andrea Salas, quien ha sido su principal compañera a lo largo de su exitosa trayectoria en el mundo del balompié.

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¿Quién es Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, portero de los Pumas?

Nacida en Costa Rica, Andrea Salas cuenta con una vasta trayectoria en el mundo del modelaje. En 2006, se coronó como Miss Hawaiian Tropic. No obstante, con el paso del tiempo, prefirió incursionar como emprendedora al lanzar diversos proyectos fitness y de bienestar. La esposa del guardameta tico también posee una pequeña faceta como influencer en redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal y profesional.

Así ha sido la relación entre Keylor Navas y Andrea Salas

Keylor Navas y Andrea Salas cruzaron caminos cuando el deportista aún jugaba para el Saprissa. Tras algún tiempo de relación, la pareja decidió unir lazos matrimoniales en diciembre de 2009. Desde entonces, la dupla destaca como una de las parejas más sólidas en la industria del fútbol. Actualmente, Keylor y Andrea comparten tres hijos juntos: Daniela, Mateo y Thiago.

A lo largo de 17 años de relación, Andrea ha acompañado a Keylor por las distintas etapas de su carrera: desde su paso por el Saprissa y su gran salto a Europa - donde jugó para el Real Madrid, el PSG y el Nottingham Forest - hasta su llegada a tierras aztecas, con los Pumas de la UNAM.

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