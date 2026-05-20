Viral: youtuber mexicano logra llenar el álbum del Mundial 2026 comenzando con solo 1 peso

Gonzok ha sorprendido a miles en internet luego de lograr algo que parece imposible para muchos: llenar por completo el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Así es; mientras miles de personas gastan enormes cantidades de dinero en conseguir todas las estampas del álbum, el creador de contenido decidió demostrar que podía hacerlo usando intercambios, apuestas y muchísima creatividad en pleno Centro Histórico de la CDMX.

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¿Cómo comenzó el reto de llenar el álbum con 1 peso?

Las reglas del juego eran que tenía 100 horas para completar el álbum antes que su hermano, pero solo tenía una moneda de un peso para cumplir el reto. Con ese peso, Gonzok comenzó comprando una pluma que después revendió para duplicar su dinero. A partir de ahí comenzó a hacer apuestas de piedra, papel o tijera, lo cual le generó el dinero suficiente para comprar su primer sobre y seguir mejorando sus oportunidades de obtener más dinero.

¿Cómo logró Gonzok completar el álbun?

El influencer logró juntar dinero, revender refrescos e incluso realizar algunas dinámicas callejeras para comprar sobres y hasta cajas completas. Sus objetivos eran claros: conseguir dinero, comprar estampas e intercambiar las repetidas. Para conseguirlo se fue a Bellas Artes, pues esta zona es popular entre los fanáticos para intercambiar estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La estampa más difícil fue Lionel Messi

Una de las estampas más difíciles de conseguir, como lo ha sido desde hace varios años. Curiosamente, esta le salió en el primer sobre. Algunos fanáticos la han vendido hasta en 600 pesos, razón por la cual decidió venderla, para así poder obtener más estampas para completar su álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Logró Gonzok recuperar la estampa de Lionel Messi?

Al final, él no logra conseguir la etapa de Lionel Messi que le faltaba. Afortunadamente para él, su hermano consiguió a Messi no una, sino dos veces. Fue así como ambos lograron completarlo, cumpliendo el objetivo de hacerlo con un solo peso.