Esta es la foto de Lamine Yamal con su novia que ENCENDIÓ las redes:

Cada vez es más cotidiano hablar sobre Lamine Yamal, el flamante delantero del FC Barcelona que ha deslumbrado a todo el mundo con su fútbol y con los destellos de potencial tomando en cuenta que apenas tiene 18 años de edad; lo que nos hace poner en tema el punto de que apenas siendo mayor de edad ya es una figura mediática.

Lo que sucede en el entorno de su vida personal cada vez llega a más personas, pues su papel en el fútbol lo ha colocado como uno de los ídolos modernos y si hay algo que ha caracterizado al crack español es su vida amorosa, donde constantemente se le ha visto acompañado, pues en los últimos días ha trascendido que se encuentra saliendo con la influencer Inés García, con quien compartió una fotografía un tanto sorprendente.

¿Cuál es la foto de Lamine Yamal con su novia que sorprendió al mundo?

Este jueves, a menos de un par de semanas del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Inés García, la presunta nueva novia de Lamine Yamal compartió una fotografía de ambos, donde además de lucir muy acaramelados, se deja ver al seleccionado español sin prendas de ropa en la parte superior, dejando ver la cercanía que ya comparten.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Inés García (@ineesgaarcia)

Tras esta historia compartida, Lamine la reposteó en su cuenta, haciendo muestras públicas de la relación que el crack ha comenzado tras meses de su ruptura de la cantante argentina Nicki Nikole, reafirmando el buen momento que el jugador del FC Barcelona vive tras haberse coronado campeón de la Liga local de España con su club.

¿Cuánto tiempo lleva Lamine Yamal con su novia?

Se cree que Lamine Yamal e Inés García llevan al menos un mes de relación, siendo que los primeros indicios de relación se dieron a finales de abril e incluso hace unas semanas se les vio juntos en el concierto de Bad Bunny en Barcelona y en la cena de celebración de fin de temporada del FC Barcelona.

Lamine se perfila como una de las estrellas de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y aunque llegaría a esta competición mermado por las lesiones, las expectativas por ser este su primer torneo de este tipo le han dado reflectores de todo el mundo, siendo incluso uno de los favoritos a levantar el título con España.