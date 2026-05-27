Un galán; conoce a la NUEVA novia de Lamine Yamal de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Hoy por hoy es innegable decir que Lamine Yamal no es uno de los mejores jugadores del mundo, pues el culé a sus 18 años ha asombrado a propios y extraños gracias a las cualidades que tiene con el balón.

Aunque a tres años de haber debutado, ha eclipsado al deporte por su talento para el fútbol, hay otro que tampoco ha pasado desapercibido y es que el jugador del Barcelona también es muy hábil a la hora de buscar novia, así como se le ha visto en los últimos días junto con “su nueva conquista”.

¿Quién es la nueva novia de Lamine Yamal?

A escasos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, se le ha visto al joven jugador del FC Barcelona muy romántico con la influencer Inés García de 21 años, quien apunta a ser su nueva novia y con quien ha dado mucho de qué hablar debido a los momentos que han compartido en redes.

Inés García ha destacado mucho en los últimos meses en redes sociales, siendo que en Instagram ya supera los 200 mil seguidores y en TikTok el medio millón, dejando en claro que se encuentra en el momento más mediático de su vida.

A través de sus redes, Inés se dedica a compartir su día a día, donde podríamos decir que se enfoca en estilo de vida y moda.

¿Cuánto tiempo llevan Lamine Yamal e Inés García de relación?

Tras varios días de rumores y especulaciones, el convocado por la Selección Española cada vez se ha visto más libre públicamente junto con Inés, e incluso se habla de que Lamine la habría llevado a los festejos del Barcelona tras haber finalizado la temporada.

Una de las primeras apariciones que tuvieron juntos en público fue durante uno de los conciertos de Bad Bunny en Barcelona, aunque tras varios días de incertidumbre, la pareja se ha oficializado a través de posteos en redes sociales.

