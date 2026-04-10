México contará con tres FIFA Fan Fest completamente GRATIS

Estamos a pocas semanas de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 2026 y con este torneo de fútbol, la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey han comenzado a revelar más detalles sobre algunos de los eventos que adornarán esta temporada donde nuestro país será sede, siendo este uno de los deportes que más disfrutamos los mexicanos.

El primer detalle que todos los mexicanos y sobre todo los fanáticos del fútbol deben saber es que el Fan Fest de la FIFA será completamente gratis, a diferencia de los demás países sedes como Estados Unidos y Canadá, quienes sí cobrarán por los accesos, lo que lo hará una experiencia única donde como comunidad viviremos de manera especial este torneo.

¿Dónde será el FIFA Fan Fest?

Si bien, nuestro país contará con tres sedes, será algunos puntos específicos donde podrás disfrutar del FIFA Fan Fest, tal como lo son:



El Zócalo de la Ciudad de México

La Plaza de la Liberación de Guadalajara

El Parque Fundidora de Nuevo León

Estos tres puntos contarán diversas actividades que conectarán a las comunidades con la Copa Mundial de la FIFA, el cuál es uno de los torneos deportivos más seguidos de todo el planeta.

¿Qué actividades habrá en el FIFA Fan Fest?

Se ha anunciado que durante estos eventos, transmitirán los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de pantallas gigantes en las locaciones compartidas, además de que habrá canchas de fútbol adaptadas y eventos musicales y gastronómicos que denoten la identidad de cada ciudad y que ofrezcan a la población una experiencia única, así como en las Fiestas México.

Estas fiestas han comenzado a dar señales de vida en algunas capitales y pueblos mágicos, donde se replicará el modelo de la transmisión de los partidos a través de pantallas gigantes con el fin de dar un ambiente amigable, por lo que en los próximos días conoceremos los puntos para disfrutar de este torneo.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA?

Este esperado torneo que acaparará las miradas del mundo estará iniciando en la Ciudad de México el próximo 11 de junio y terminará el 19 de julio, por lo que tendremos poco más de un mes y una semana para disfrutar de gran manera la Copa Mundial de la FIFA 2026.