Previo al partido México vs Portugal: ¿Qué tan parecidos somos a los lusitanos? Esto es lo más escuchado en Spotify en el Top 50 de música

Estamos a unos días de poder disfrutar el partido amistoso entre la Selección de México vs Portugal, que además de preparatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA será la tan esperada reinauguración del Estadio Banorte, recinto que ahora será casa del Cruz Azul, Atlante y América.

El hecho de que una selección como la de Portugal sea la encargada de reinaugurar este mítico estadio rumbo al próximo torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha despertado gran interés sobre el público mexicano, quienes tristemente se quedarán con las ganas de ver a Cristiano Ronaldo, aunque no por ello el partido ha sido menos, sino que ha generado nuevos intereses respecto al país europeo.

¿Cuál es la música que más se escucha en Portugal?

Aunque Portugal es un país vecino a España, culturalmente han sido muy distintos, por lo que nuestra relación con el país luso podría resultar en un choque de gustos distintos y plataformas digitales de música como Spotify lo confirman, donde más allá de las canciones globales que se han posicionado, hay grandes diferencias como por ejemplo el funk brasileño que poco a poco ha ganado terreno en todo el mundo:



Posso Até Não Te Dar Flores - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP Mc Jacaré, DJ DAVI DOG DOG SWIM - BTS JETSKI - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody BAILE INOLVIDABLE - Bad Bunny Raindance - Dave, Tems Carnívoro - Mc Jacaré, Mc Lele JP, Mc Negão Original, DJ Japa NK Amo Minha Favela - DJ Japa NK, MC Meno K DtMF - Bad Bunny Babydoll - Dominic Fike SEQUÊNCIA FEITICEIRA - PEDRO SAMPAIO, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo do CN, MC Nito

NUEVAYoL - Bad Bunny Pôr do Sol - Vizinhos Gauchinha - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, Mc Brinquendo, MC LUUCKY Body to Body - BTS Interestelar - Plutonio Talvez você precise de mim - Veigh, Supernova ME POSTOU NO DAILY, FESTA DO BIG G - MC GP, Mc Lele JP, DJ DAVI DOGDDOG, Dj Andrabeat Tití Me Preguntó - Bad Bunny So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean Hooligan - BTS

The Fate of Ophelia - Taylor Swift NORMAL - BTS Ordinary - Alex Warren Man I Need - Olivia Dean P do Pecado - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes SET DO JAPA NK 2.0 - DJ Japa, NK, MC Ryan SP, MC LUUKY, Mc Jacaré, Mc Rodrigo do CN PEGA A MALDADE DA BANDIDA - Dj Luan Gomes, Mc Ws da leste, Delleon, Tropa da W&S no tiene sentido - Beéle Reliquia do 2T - DJ Gu, MC Vine7, MC Tuto FYA - BTS

Golden - HUNTR/X WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE Like Animals - BTS End of Begnning - Djo Aliens - BTS Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress, Zara Larson back to friends - sombr Somos Iguais - Plutonio FAMOSINHA - Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN Tu na Tua - ÁTOA, Luís Trigacheiro, Buba Espinho

2.0 - BTS they don't know 'bout us - BTS White Keys - Dominic Fike LA PLENA - La Plena, W Sound 05 Merry God Round - BTS Bola Uma Vela (Trava Chip) - MC Meno K, Dj Yuri Pedrada Risk It All - Bruno Mars Casar É para Esquecer - Vizinhos Iris - The Goo Goo Dolls Me Rehúso - Danny Ocean



¿Dónde ver el partido de México vs Portugal?

Si tú tampoco te quieres perder ningún detalle de este encuentro entre México vs Portugal, el mejor lugar para seguir la transmisión, como siempre, es Azteca 7, donde en punto de las 6:50 pm este sábado te llevaremos lo mejor de cada detalle de lo que se vive tanto afuera como dentro de la cancha con nuestros mejores expertos.