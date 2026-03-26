Previo al partido México vs Portugal: ¿Qué tan parecidos somos a los lusitanos? Esto es lo más escuchado en Spotify en el Top 50 de música
¡A música não para! ¿Qué tan parecidos somos a Portugal? ESTO es lo que más suena en el país luso:
Estamos a unos días de poder disfrutar el partido amistoso entre la Selección de México vs Portugal, que además de preparatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA será la tan esperada reinauguración del Estadio Banorte, recinto que ahora será casa del Cruz Azul, Atlante y América.
El hecho de que una selección como la de Portugal sea la encargada de reinaugurar este mítico estadio rumbo al próximo torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha despertado gran interés sobre el público mexicano, quienes tristemente se quedarán con las ganas de ver a Cristiano Ronaldo, aunque no por ello el partido ha sido menos, sino que ha generado nuevos intereses respecto al país europeo.
¿Cuál es la música que más se escucha en Portugal?
Aunque Portugal es un país vecino a España, culturalmente han sido muy distintos, por lo que nuestra relación con el país luso podría resultar en un choque de gustos distintos y plataformas digitales de música como Spotify lo confirman, donde más allá de las canciones globales que se han posicionado, hay grandes diferencias como por ejemplo el funk brasileño que poco a poco ha ganado terreno en todo el mundo:
- Posso Até Não Te Dar Flores - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP Mc Jacaré, DJ DAVI DOG DOG
- SWIM - BTS
- JETSKI - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody
- BAILE INOLVIDABLE - Bad Bunny
- Raindance - Dave, Tems
- Carnívoro - Mc Jacaré, Mc Lele JP, Mc Negão Original, DJ Japa NK
- Amo Minha Favela - DJ Japa NK, MC Meno K
- DtMF - Bad Bunny
- Babydoll - Dominic Fike
- SEQUÊNCIA FEITICEIRA - PEDRO SAMPAIO, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo do CN, MC Nito
- NUEVAYoL - Bad Bunny
- Pôr do Sol - Vizinhos
- Gauchinha - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, Mc Brinquendo, MC LUUCKY
- Body to Body - BTS
- Interestelar - Plutonio
- Talvez você precise de mim - Veigh, Supernova
- ME POSTOU NO DAILY, FESTA DO BIG G - MC GP, Mc Lele JP, DJ DAVI DOGDDOG, Dj Andrabeat
- Tití Me Preguntó - Bad Bunny
- So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
- Hooligan - BTS
- The Fate of Ophelia - Taylor Swift
- NORMAL - BTS
- Ordinary - Alex Warren
- Man I Need - Olivia Dean
- P do Pecado - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
- SET DO JAPA NK 2.0 - DJ Japa, NK, MC Ryan SP, MC LUUKY, Mc Jacaré, Mc Rodrigo do CN
- PEGA A MALDADE DA BANDIDA - Dj Luan Gomes, Mc Ws da leste, Delleon, Tropa da W&S
- no tiene sentido - Beéle
- Reliquia do 2T - DJ Gu, MC Vine7, MC Tuto
- FYA - BTS
- Golden - HUNTR/X
- WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE
- Like Animals - BTS
- End of Begnning - Djo
- Aliens - BTS
- Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress, Zara Larson
- back to friends - sombr
- Somos Iguais - Plutonio
- FAMOSINHA - Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
- Tu na Tua - ÁTOA, Luís Trigacheiro, Buba Espinho
- 2.0 - BTS
- they don't know 'bout us - BTS
- White Keys - Dominic Fike
- LA PLENA - La Plena, W Sound 05
- Merry God Round - BTS
- Bola Uma Vela (Trava Chip) - MC Meno K, Dj Yuri Pedrada
- Risk It All - Bruno Mars
- Casar É para Esquecer - Vizinhos
- Iris - The Goo Goo Dolls
- Me Rehúso - Danny Ocean
¿Dónde ver el partido de México vs Portugal?
Si tú tampoco te quieres perder ningún detalle de este encuentro entre México vs Portugal, el mejor lugar para seguir la transmisión, como siempre, es Azteca 7, donde en punto de las 6:50 pm este sábado te llevaremos lo mejor de cada detalle de lo que se vive tanto afuera como dentro de la cancha con nuestros mejores expertos.