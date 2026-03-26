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Previo al partido México vs Portugal: ¿Qué tan parecidos somos a los lusitanos? Esto es lo más escuchado en Spotify en el Top 50 de música

¡A música não para! ¿Qué tan parecidos somos a Portugal? ESTO es lo que más suena en el país luso:

¿Qué música se escucha en Portugal?
|(Photo by Simon Stacpoole/Offside/Getty Images).

Escrito por: André Gutiérrez

Estamos a unos días de poder disfrutar el partido amistoso entre la Selección de México vs Portugal, que además de preparatorio rumbo a la Copa Mundial de la FIFA será la tan esperada reinauguración del Estadio Banorte, recinto que ahora será casa del Cruz Azul, Atlante y América.

El hecho de que una selección como la de Portugal sea la encargada de reinaugurar este mítico estadio rumbo al próximo torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha despertado gran interés sobre el público mexicano, quienes tristemente se quedarán con las ganas de ver a Cristiano Ronaldo, aunque no por ello el partido ha sido menos, sino que ha generado nuevos intereses respecto al país europeo.

¿Cuál es la música que más se escucha en Portugal?

Aunque Portugal es un país vecino a España, culturalmente han sido muy distintos, por lo que nuestra relación con el país luso podría resultar en un choque de gustos distintos y plataformas digitales de música como Spotify lo confirman, donde más allá de las canciones globales que se han posicionado, hay grandes diferencias como por ejemplo el funk brasileño que poco a poco ha ganado terreno en todo el mundo:

  1. Posso Até Não Te Dar Flores - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP Mc Jacaré, DJ DAVI DOG DOG
  2. SWIM - BTS
  3. JETSKI - PEDRO SAMPAIO, MC Meno K, Melody
  4. BAILE INOLVIDABLE - Bad Bunny
  5. Raindance - Dave, Tems
  6. Carnívoro - Mc Jacaré, Mc Lele JP, Mc Negão Original, DJ Japa NK
  7. Amo Minha Favela - DJ Japa NK, MC Meno K
  8. DtMF - Bad Bunny
  9. Babydoll - Dominic Fike
  10. SEQUÊNCIA FEITICEIRA - PEDRO SAMPAIO, Mc Gw, Mc Jhey, Mc Rodrigo do CN, MC Nito
  11. NUEVAYoL - Bad Bunny
  12. Pôr do Sol - Vizinhos
  13. Gauchinha - DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, Mc Brinquendo, MC LUUCKY
  14. Body to Body - BTS
  15. Interestelar - Plutonio
  16. Talvez você precise de mim - Veigh, Supernova
  17. ME POSTOU NO DAILY, FESTA DO BIG G - MC GP, Mc Lele JP, DJ DAVI DOGDDOG, Dj Andrabeat
  18. Tití Me Preguntó - Bad Bunny
  19. So Easy (To Fall In Love) - Olivia Dean
  20. Hooligan - BTS
  21. The Fate of Ophelia - Taylor Swift
  22. NORMAL - BTS
  23. Ordinary - Alex Warren
  24. Man I Need - Olivia Dean
  25. P do Pecado - Grupo Menos É Mais, Simone Mendes
  26. SET DO JAPA NK 2.0 - DJ Japa, NK, MC Ryan SP, MC LUUKY, Mc Jacaré, Mc Rodrigo do CN
  27. PEGA A MALDADE DA BANDIDA - Dj Luan Gomes, Mc Ws da leste, Delleon, Tropa da W&S
  28. no tiene sentido - Beéle
  29. Reliquia do 2T - DJ Gu, MC Vine7, MC Tuto
  30. FYA - BTS
  31. Golden - HUNTR/X
  32. WHERE IS MY HUSBAND! - RAYE
  33. Like Animals - BTS
  34. End of Begnning - Djo
  35. Aliens - BTS
  36. Stateside + Zara Larsson - PinkPantheress, Zara Larson
  37. back to friends - sombr
  38. Somos Iguais - Plutonio
  39. FAMOSINHA - Dj Caio Vieira, MC Meno K, Mc Rodrigo do CN
  40. Tu na Tua - ÁTOA, Luís Trigacheiro, Buba Espinho
  41. 2.0 - BTS
  42. they don't know 'bout us - BTS
  43. White Keys - Dominic Fike
  44. LA PLENA - La Plena, W Sound 05
  45. Merry God Round - BTS
  46. Bola Uma Vela (Trava Chip) - MC Meno K, Dj Yuri Pedrada
  47. Risk It All - Bruno Mars
  48. Casar É para Esquecer - Vizinhos
  49. Iris - The Goo Goo Dolls
  50. Me Rehúso - Danny Ocean

¿Dónde ver el partido de México vs Portugal?

Si tú tampoco te quieres perder ningún detalle de este encuentro entre México vs Portugal, el mejor lugar para seguir la transmisión, como siempre, es Azteca 7, donde en punto de las 6:50 pm este sábado te llevaremos lo mejor de cada detalle de lo que se vive tanto afuera como dentro de la cancha con nuestros mejores expertos.

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