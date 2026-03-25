¿Lo pagarías? Mientras la playera de México vale hasta $3,199 pesos, esto cuesta la de Portugal, próximo rival de la Selección Mexicana

Oficialmente estamos entrando en época mundialista, pues a un poco más de dos meses del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, este sábado 28 de marzo se estará llevando el partido entre la Selección Nacional de México vs su similar de Portugal en lo que será la inauguración del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en un encuentro que promete mucho por ambas escuadras.

Aunque el estadio no es lo único nuevo que veremos para este día, pues justamente a días de este encuentro, la Selección de Portugal presentó el que será su uniforme de local durante este próximo torneo, el cuál estrenarán en México y ha mostrado dos grandes contrastes entre ambos equipos.

¿Cuánto cuesta la playera de la Selección de México?

Si bien, el anuncio de esta indumentaria fue hace unos meses, esta sigue dando de qué hablar, sobre todo por su parecido con un diseño clásico de los 90’s, donde el Sol azteca relucía en el centro del jersey, tal como el de este nuevo diseño.

Este jersey de local y el recién estrenado de visita tiene un precio en línea de $1,999 de manga corta y $2,299 de manga larga en su versión para aficionado.

Por otro lado, la versión de jugador (la que los verdaderos futbolistas usan), de manga corta cuesta $2,999 y la de manga larga $3,199.

¿Cuánto cuesta la playera de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Por otro lado, este martes, a días de su partido contra México, Portugal reveló sus “nuevas pieles”, donde los precios son considerablemente más bajos pues el jersey de manga corta versión aficionado tiene un precio de $1,899 y la de manga larga a $1,999.

La versión “auténtica” para jugadores cuesta $2,699 y de momento no ha salido la de manga larga, pero al ser una de los estilos que más usa Cristiano Ronaldo, no se descarta que llegue pronto.

¿Dónde ver en vivo el partido de México vs Portugal?

Este encuentro que significará la inauguración del Estadio Banorte se jugará este sábado 28 de marzo en punto de las 7:00 pm y puedes seguir la transmisión a las 6:50 pm a través de Azteca 7 y nuestro sitio web, donde el El Canal del Mundial se llevará a tu hogar la mejor cobertura de este emocionante encuentro.

Aunque el astro CR7 fue baja por lesión, no podemos olvidar que Portugal llega como uno de los favoritos a vencer durante la Copa Mundial de la FIFA, por lo que este encuentro medirá realmente la Selección comandada por el Vasco Aguirre y Rafa en este tercer proceso mundialista.