Mariah Carey en los Juegos Olímpicos de Invierno: Fecha y hora posible de su actuación en la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026; posible setlist

Este próximo 6 de febrero se llevará a cabo el inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, uno de los eventos más reconocidos del deporte en donde participan disciplinas que se llevan a cabo sobre el hielo o la nieve. Sin embargo, uno de los aspectos que más atención está recibiendo es la participación de la cantante Mariah Carey , quien será la encargada de hacer una presentación musical como parte de la apertura.

Fecha y hora posible de la actuación de Mariah Carey en la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026

Mariah Carey aperturará la ceremonia el día 6 de febrero, sin embargo hasta el momento no se ha dado a conocer la hora exacta del show de la artista, pero la fecha de inicio del evento será a las 13: 00 horas (hora México) en el Estadio San Siro en Milán, Italia. Esta presentación ha generado una gran expectativa entre los asistentes debido a que Mariah Carey es una de las cantantes que ha marcado a muchas generaciones con su música.

La cantante de 56 años, ganadora de cinco premios Grammy en su carrera e intérprete de uno de los temas navideños más populares en la industria musical: “All I Want for Christmas Is You”, canción que cuenta con 2.5 mil millones de reproducciones en plataforma digital será la primera vez que se presente en dicho evento deportivo. Sin embargo, no es la primera vez que pisa un escenario musical en un espectáculo de deportes ya que en 2002 cantó el himno nacional de Estados Unidos “The Star-Spangled Banner” en el Super Bowl del año 2002, el cuál se llevó a cabo el 3 de febrero.

Posible setlist de Mariah Carey en la ceremonia de inauguración de Milano Cortina 2026

Hasta el momento no hay un setlist oficial que indique los temas que la estrella de pop vaya a cantar. Sin embargo, es posible que la artista interprete algunos de sus éxitos más populares como:

"Vision of Love"

"I Don't Wanna Cry"

"I'll Be There", “Emotions”

“Hero”

“Fantasy”

"Dreamlover"

“Honey”

“Touch My Body”

“We Belong Together”