Muere el luchador “El Piloto Suicida” tras brutal caída desde la tercera cuerda

José Calzada Salazar, mejor conocido en el mundo de la lucha libre como “El Piloto Suicida”, murió la noche del domingo después de sufrir un grave accidente durante una función en Arena Internacional. Varios de los asistentes a dicho evento presenciaron el momento en el que el gladiador realizó un lance desde la tercera cuerda y cayó de forma estremecedora fuera del ring.

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El accidente ocurrió durante la función

Todo ocurrió por una maniobra mal ejecutada. De acuerdo con reportes de autoridades locales, el accidente ocurrió alrededor de las 9 de la noche en el recinto ubicado en la colonia Monterrey de Ciudad Juárez. El luchador ejecutó un vuelo desde las cuerdas, pero al caer golpeó directamente su cabeza contra el piso de concreto. De inmediato, los paramédicos y el cuerpo de emergencia intentaron ayudarle, pero el atleta murió prácticamente de inmediato debido a las graves lesiones sufridas en la caída.

¿Qué pasó luego del accidente de “El Piloto Suicida”?

El inmueble tuvo que ser desalojado para permitir las labores periciales y el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, el recinto tuvo que ser clausurado tras la tragedia y el personal de Protección Civil colocó varios sellos de clausura en la arena. Además, según reportes, las autoridades solicitaron al propietario varios permisos de operación y plan de contingencia, los cuales no se pudieron presentar en ese momento.

La lucha libre mexicana reacciona con tristeza

La noticia generó mucha conmoción entre los aficionados y luchadores, quienes se despidieron de él. Algunos aprovecharon para recordar que este deporte no es cosa de juego, pues muchos movimientos que se usan en el ring implican una enorme exigencia física, precisión absoluta y riesgo real para la vida de las personas, por lo que piden respeto al deporte y cuidado a los practicantes.