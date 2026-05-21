Muere actor japonés, quien sería la voz de personajes icónicos de One Piece, Berserk, Detective Conan, entre otros

El mundo del anime está de luto luego de que se diera a conocer que Takahiro Fujiwara, reconocido actor de doblaje que dio vida a importantes franquicias del anime como One Piece, Berserk, My Hero Academia y Detective Conan, falleció a los 43 años. La noticia la dio a conocer su agencia de representación y ya ha provocado una ola de mensajes de despedida de cientos de fanáticos de la animación japonesa. Compañeros de la industria lo recordaron como el enorme talento que era y el impacto de sus personajes dentro de algunas de las series más populares de Japón.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Takahiro Fujiwara?

Hasta el momento se desconoce por completo la causa de muerte. Como es costumbre en Japón, la muerte se reveló después de su funeral. La ceremonia se realizó de manera privada, respetando los deseos de su familia. Algo que sorprendió mucho de su fallecimiento es que tenía apenas 43 años.

Los personajes más recordados de Takahiro Fujiwara

A lo largo de su carrera, Fujiwara participó en múltiples producciones de anime y videojuegos. Cabe señalar que él solo tenía 14 años cuando obtuvo su primer empleo dentro de la industria en el popular anime de “Detective Conan”. Sin embargo, una de las series por las que más lo recuerdan los fanáticos es por “Berserk”. Con tantos años en la industria, trabajó en un gran número de proyectos; por ejemplo, en My Hero Academia dio vida a Kurogiri, en One Piece a King Baum y otros personajes.

Se reporta que Takahiro Fujiwara el seiyū de Dorry, Kurogiri, entre otros personajes ha fallecido con solo 43 años.



Su agencia dió a conocer la noticia indicando que el funeral se realizó en privado, según los deseos de su familia. pic.twitter.com/QXg2PWo8z4 — Animetrends (@AnimetrendsLA) May 21, 2026

Por si fuera poco, también su voz le dio vida a varios personajes icónicos del gaming en videojuegos como: Rise of the Ronin, Final Fantasy VII Rebirth, Armored Core VI: Fires of Rubicon o Kingdom Hearts III, entre muchos otros.