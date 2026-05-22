AL MOMENTO: Confirman la muerte del piloto y leyenda de la NASCAR Kyle Busch

Este jueves se dio a conocer sobre la muerte de Kyle Busch a los 41 años de edad, una de las leyendas de la NASCAR moderno, dejando un gran vació dentro de sus seguidores y el deporte sobre ruedas, pues en la actualidad era uno de los pilotos más seguidos de esta disciplina.

La triste noticia fue comunicada por su familia y su equipo de trabajo, misma que conmocionó a los seguidores de este deporte que pone a prueba a pilotos en circuitos desafiantes, donde Kyle logró hacer de su nombre en letras doradas al demostrar en repetidas ocasiones su gran destreza.

¿De qué murió Kyle Busch?

De acuerdo con el primer comunicado compartido por la familia de Busch, este habría sido hospitalizado a causa de “una grave enfermedad”, aunque de momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento, dejando una gran interrogante dentro del mundo del deporte.

Se espera que en los próximos días se dé a conocer mayor detalle sobre la causa de la partida del piloto, quien se había mantenido como uno de los más destacados durante su última campaña.