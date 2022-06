VIDEO: Tiktoker crea un álbum de estampas de Yo soy Betty, la fea.

Una joven tiktoker realizó el mejor invento para todos los amantes de Yo soy Betty, la fea, pues creó un álbum de estampas que se puede descargar a todo color.

Yo Soy Betty, La Fea | Capítulo 118 | El encuentro con Michel Doinel.

La mujer con el usario @rptidas tuvo la idea de crear uno de los álbumes más pedidos por los fans de la telenovela colombiana , cuya trama esá relacionada a Beatriz Pinzón Solano en Ecomoda.

“Un día me levanté y dije ‘Quiero hacer un álbum. ¿Cómo se hace?’ Me chuté los 335 capítulos, pero haciendo anotaciones de las cosas más importantes”, expresó la tiktoker en el video que tiene millones de reproducciones.

Luego de múltiples pruebas y varios diseños, el álbum quedó listo para que millones de usuarios puedan descargarlo y pegar sus estampas.

“Me senté en la computadora, y muchas horas después, los archivos quedaron como quería”, expresó la creadora de contenido.

¿Quién conforma el reparto de Yo soy Betty, la fea? En Yo soy Betty, la fea participan Ana María Orozco, Natalia Ramírez, Lorna Paz, Julián Arango y más.

Álbum de estampas de Yo soy Betty, la fea se viraliza en internet

El video del álbum de estampas de Yo soy Betty, la fea cuenta con más de 300 mil reproducciones, además de las divertidas reacciones de los internautas.

“Primero lo imprimí en blanco y negro para checar que el tamaño de las estampas fuera el correcto, después de muchas pruebas me animé a imprimirlo en colores y así quedó. Me hice un café y me senté a pegar todas las estampas”, dijo la creadora.

“Quedó genial”, “Mis respetos” y “Excelente idea para los fans”, fueron algunos comentarios por parte de los usuarios de TikTok.

Para descargarlo debes entrar al Youtube y buscar “Álbum Betty rptidas”, pues ahí está el link para tener en tus manos un pedacito de la telenovela Yo soy Betty, la fea.

El álbum incluye los momentos más emblemáticos de los personajes Armando Mendoza, Marcela Valencia, Mario Calderón, Betty y más.

