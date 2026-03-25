El jugador de Portugal que aceptó que su novia le pagaba las cenas y ahora vale más de 40 millones de euros

Esta historia seguro te inspirará y te moverá algunas fibras sensibles en el corazón. Resulta que el futbolista portugués Bruno Fernandes reveló que, cuando era adolescente, su novia le pagaba las cenas, el cine e incluso la pizza, debido a que él no tenía dinero como jugador. Su historia salió a la luz recientemente en una entrevista que se le hizo al atleta; ahí explicó que su relación con Ana Pinho comenzó cuando ambos tenían entre 16 y 18 años, mucho antes de que él se convirtiera en una estrella del Manchester United. Cuando se iba a imaginar en aquel entonces que se convertiría en un mediocampista valuado en más de 40 millones de euros.

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Cuando el talento no alcanzaba… pero el apoyo sí

Su historia se volvió viral casi de inmediato gracias al enorme contraste entre sus inicios y su presente. Y es que en sus primeros años, el fútbol no le generaba ingresos suficientes para sostener una relación. Por suerte, en ese momento, su novia Ana Pinho trabajaba como árbitra de fútbol los fines de semana, lo que le permitía tener un ingreso propio, lo que le permitía invitar al jugador al cine, la cena y demás gastos básicos durante sus citas.

Yo no tenía dinero, así que ella pagaba todo

Una relación que creció junto a su carrera

Otro detalle que llama la atención en redes sociales es que su relación logró sobrevivir a los años difíciles y sobre todo al crecimiento que tuvo en su carrera. El futbolista recordó que cuando se mudó a Italia a los 17 años, vivió en condiciones limitadas dentro de un campo de entrenamiento. Ana no lo dejó atrás y cuando terminó la escuela decidió unirse a él. Actualmente siguen casados y tienen dos hijos.

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