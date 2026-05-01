Olivia Rodrigo firma con el Barcelona y así luce la nueva camiseta del equipo

Es oficial, la cantante Olivia Rodrigo se suma la lista de artistas en aparecer en la parte frontal de la camiseta del Barcelona, esto antes de su próximo partido contra el Real Madrid el 10 de mayo.

¿Cómo fue la colaboración entre Olivia Rodrigo y el Barcelona?

La colaboración entre Olivia Rodrigo, la intérprete de temas como "drivers license", "good 4 u", "vampire", entre otros fue confirmada por la plataforma de streaming Spotify, quién es la principal patrocinadora del Barcelona, ya que anunció que el logo de la cantante será parte de una nueva camiseta. La parte trasera de la jersey tiene el número 27 y dice “Rodrigo”. A través de la cuenta oficial del Barcelona en instagram se ha compartido que hay una camisa negra, misma que dice "Força Barça" así como una bufanda con el nombre de la reconocida artista.

El equipo femenino será el primero en estrenar esta camiseta en el partido de la Liga F del 6 de mayo frente al Levante UD. Por otro lado,no solo Olivia Rodrigo ha sido parte de la camiseta del equipo ya que otras celebridades como Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G, The Rolling Stones, Rosalía y Drake también lo han hecho. “Ver mi logotipo en una camiseta del FC Barcelona para el Clásico, ni siquiera sé cómo asimilarlo. Ha sido muy divertido ver cómo tomaba vida esta camiseta y crear toda una colección de ropa con Spotify y el Barça” fueron algunas de las palabras de Olivia ante su colaboración.

Concierto de Olivia Rodrigo y una playlist curada por ella

Olivia Rodrigo ofrecerá un concierto exclusivo en Barcelona el próximo 8 de mayo en dónde solo los verdaderos “Livies” (como son llamados sus fans) recibirán una invitación por parte de Spotify, esto basado en cuánto tiempo han escuchado a la artista dentro de la plataforma. Por otro lado, Olivia curará una playlist con temas para motivar a los jugadores antes del partido, esto como una edición especial de “Playlist Barça Matchday”.

¿Dónde comprar la nueva camiseta del Barcelona en colaboración con Olivia Rodrigo?

La nueva camiseta del Barcelona en colaboración con Olivia Rodrigo podrá ser adquirida en la plataforma de e-commerce del Club. Hay hasta el momento hay 11 camisetas firmadas por la cantante. Además también podrás encontrar otros productos como una sudadera de cuello redondo, una sudadera con capucha, un gorro, una taza, un paquete de pegatinas y una tote bag, mismos que forman parte de la colaboración.